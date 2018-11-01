Сколько миллионов школьных обедов можно было бы купить на деньги БРСМ 1 1.11.2018, 12:25

1,002

Фото: tut.by

Все познается в сравнении.

Telegram-канал Грамадзянскi переводит бюджет «Богатенького республиканского союза молодежи» на нужды всего общества. Все познается в сравнении.

«Бюджет на финансирование БРСМ в 2018-м году составил 6,8 млн рублей (3,2 млн долларов). В виде взносов организация получила еще около 1,6 млн рублей в виде членских взносов (0,75 млн долларов).

Что можно было сделать на эти деньги?

Это 39 новых машин «скорой помощи» европейского производства с новейшим оборудованием

Это 6 аппаратов МРТ

Это зарплата «попиццот» для 658 врачей и учителей за целый год

Это 4,2 миллиона школьных обедов

Это 3950 интерактивных досок или 7900 компьютеров для школ

Это 158 аппаратов УЗИ

Это обеспечение текущего ремонта для 263 поликлиник и больниц

Это 5,3 млн литров бензина марки АИ-95

Это 21 тысяча средних пенсий по стране

Это 10 новых электробусов

Что ж, мы такая богатая страна, что тратим деньги на БРСМ».