закрыть
1 ноября 2018, четверг, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Сколько миллионов школьных обедов можно было бы купить на деньги БРСМ

1
  • 1.11.2018, 12:25
  • 1,002
Фото: tut.by

Все познается в сравнении.

Telegram-канал Грамадзянскi переводит бюджет «Богатенького республиканского союза молодежи» на нужды всего общества. Все познается в сравнении.

«Бюджет на финансирование БРСМ в 2018-м году составил 6,8 млн рублей (3,2 млн долларов). В виде взносов организация получила еще около 1,6 млн рублей в виде членских взносов (0,75 млн долларов).

Что можно было сделать на эти деньги?

Это 39 новых машин «скорой помощи» европейского производства с новейшим оборудованием

Это 6 аппаратов МРТ

Это зарплата «попиццот» для 658 врачей и учителей за целый год

Это 4,2 миллиона школьных обедов

Это 3950 интерактивных досок или 7900 компьютеров для школ

Это 158 аппаратов УЗИ

Это обеспечение текущего ремонта для 263 поликлиник и больниц

Это 5,3 млн литров бензина марки АИ-95

Это 21 тысяча средних пенсий по стране

Это 10 новых электробусов

Что ж, мы такая богатая страна, что тратим деньги на БРСМ».


популярное за неделю

Мнение

Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип
Пир в мавзолее
Пир в мавзолее Ирина Халип