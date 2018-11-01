Сколько миллионов школьных обедов можно было бы купить на деньги БРСМ

Сколько миллионов школьных обедов можно было бы купить на деньги БРСМ1
- 1.11.2018, 12:25
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Все познается в сравнении.
Telegram-канал Грамадзянскi переводит бюджет «Богатенького республиканского союза молодежи» на нужды всего общества. Все познается в сравнении.
«Бюджет на финансирование БРСМ в 2018-м году составил 6,8 млн рублей (3,2 млн долларов). В виде взносов организация получила еще около 1,6 млн рублей в виде членских взносов (0,75 млн долларов).
Что можно было сделать на эти деньги?
Это 39 новых машин «скорой помощи» европейского производства с новейшим оборудованием
Это 6 аппаратов МРТ
Это зарплата «попиццот» для 658 врачей и учителей за целый год
Это 4,2 миллиона школьных обедов
Это 3950 интерактивных досок или 7900 компьютеров для школ
Это 158 аппаратов УЗИ
Это обеспечение текущего ремонта для 263 поликлиник и больниц
Это 5,3 млн литров бензина марки АИ-95
Это 21 тысяча средних пенсий по стране
Это 10 новых электробусов
Что ж, мы такая богатая страна, что тратим деньги на БРСМ».