Брестское «Динамо» лишилось шансов на попадание в еврокубки 1 10.11.2018, 17:37

Фото: dynamo-brest.by

Приход в клуб Марадоны не помог динамовцам попасть в четверку лучших команд чемпионата Беларуси.

За два тура до финиша высшей лиги брестское "Динамо" лишилось шансов попасть в еврокубки, передает pressball.by.

В лучшем случае команда из города над Бугом займет пятое место. Вклиниться в борьбу за четверку имеет еще шансы жодинское "Торпедо".

Поскольку брестское "Динамо" уже выбыло из розыгрыша Кубка Беларуси, команда из города над Бугом не сможет претендовать на место в Лиге Европы.