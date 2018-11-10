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Брестское «Динамо» лишилось шансов на попадание в еврокубки

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  • 10.11.2018, 17:37
Фото: dynamo-brest.by

Приход в клуб Марадоны не помог динамовцам попасть в четверку лучших команд чемпионата Беларуси.

За два тура до финиша высшей лиги брестское "Динамо" лишилось шансов попасть в еврокубки, передает pressball.by.

В лучшем случае команда из города над Бугом займет пятое место. Вклиниться в борьбу за четверку имеет еще шансы жодинское "Торпедо".

Поскольку брестское "Динамо" уже выбыло из розыгрыша Кубка Беларуси, команда из города над Бугом не сможет претендовать на место в Лиге Европы.


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