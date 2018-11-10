Автоюмор: белорусские водители шутят 10.11.2018, 19:34

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В моросящий ноябрь никому не помешает доза хорошего настроения.

Аbw.by опубликовал забавные фото, которыми делятся белорусы. Надеемся, что снимки из подборки вызовут у вас улыбки. Итак, поехали!

"Давал "угла", ровнял как мог. Сам". Вряд ли это на кузове писал владелец, но, как говорится, улыбнуло. Фото из Витебска прислал Андрей:

"А говорят, что пацаны вату не катают!" Александр ехал из Минска в сторону Дзержинска и, проехав Фаниполь, увидел такую картину:

"Не перевелись еще философы на "Меганах"!" - констатирует наш читатель, приславший это фото под ником Dimidrol:

"У автобуса под зеркалом закреплена бутылка, видать, вместо холодильника", - подсмотрел Александр как-то летом на столичной улице.

Владелец этого Ford Transit, наверное, много читал о борьбе с автохламом в Минске, поэтому на всякий случай решил предупредить. Фото сделала Ольга недалеко от здания военной прокуратуры на столичной улице Якуба Коласа.

Водитель Ford живет, судя по всему, в своей системе цифр. Увидев на рынке в Бресте этот автомобиль, наш читатель не стал уточнять у продавца, что заставило его выставить авто по такой странной цене, но фото нам прислал, за что ему спасибо! Наверное, таким образом продавец захотел привлечь внимание к своему товару, ведь продажи нынче никакие, надо как-то выделяться.

Марина увидела это на "Линии Сталина", на празднике Wargaiming:

Сергея не оставил равнодушным увиденный в городе Костюковичи Могилевской области "навороченный" мотоблок:

Если дорога в ад выглядит так, как в Пинске, то ничего страшного. Сергей видел, может рассказать.

Тролли, они не только в интернете. На растаможке в Витебске, как уверяет Андрей, их тоже можно увидеть:

"А ты утеплился на зиму?" - интересуется Сергей, сделав фото VW Passat B3 у торгового центра "Гиппо" в Могилеве:

Игорь: "Покрасили как могли!" Город Пинск:

"Mazda 9 не видели? А она есть!" - уверяет нас Дмитрий.

Из этой же серии. Новую модель УАЗа заметил в Пинске Андрей:

А что на этом фото не так? Оригинальный способ крепления задней двери не ускользнул от внимания очевидца.

А вы в гости ездите с пустыми руками? Фото появилось в соцсетях, в группе "Минск сейчас". Кто-то даже уверен, что это водитель едет к жене, которая допекла его своими желаниями: "Хочу шубу, хочу шубу!"

Когда Артем нам прислал это фото, написав, что "квартирный вопрос решен, Mercedes-Benz E2402", мы не сразу поняли, что он имеет в виду. Но вспомнив, как обычно выглядят цифры на номере квартиры, улыбнулись.

"Вы уверены?" - интересуется Иван у тех, кто придумал такую надпись. Фото из Витебска:

"А вот помощь!" - заснял Дмитрий на улице Сурганова в Минске:

Пинск. Шутники из автопарка, прислал Сергей: