Минская подземка: авантюра на высшем уровне 1 10.11.2018, 21:35

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Фото: tut.by

Как Машеров «выбивал» разрешение на строительство метро в Минске.

О том, что метро в Минске вполне могло и не быть, известно сегодня далеко не каждому. А ведь этот вид транспорта в 1960-е был своего рода бонусом, дарованных высшей властью Советского Союза только самым достойным городам. Впрочем, достоинство измерялось количеством жителей, — их должно было быть не менее миллиона. И именно это сделало возможной эту авантюру, пишет «Новый портал».

«Выбить» метро для Минска

Получить разрешение на строительство метрополитена в Минске было практически невозможно. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, и новоиспечённые горожане, с энтузиазмом разбиравшие завалы (а заодно, под шумок, и старую застройку) и строившие новые дома, были не слишком многочисленны. Однако общественный транспорт в столице действительно нуждался в новаторском решении. И Пётр Машеров, тогдашний глава республики принял решение – нужно «выбивать» в Москве разрешение на строительство.

Авантюра, или Да здравствует план!

Для того, чтобы получить разрешение Москвы, столицы СССР, на строительство метро (самовольно строить было невозможно), Минск должен был в кратчайшие сроки стать городом-миллионником. И для того, чтобы количество населения резко увеличилось, Пётр Машеров приложил все усилия. В городе появились крупные промышленные предприятия, причем в большом количестве. Массово возводились «бараки повышенной комфортности» – разного рода общежития. Ну и, вероятнее всего, руководители на местах изо всех сил старались «правильно сосчитать» жителей, чтобы как можно скорее довести цифру до желанного миллиона жителей. Имели ли место более или менее откровенные подтасовки фактов, сегодня уже не узнать, но факт остаётся фактом – 25 января 1972 года в Минске родился миллионный житель. В этом же году вопрос о разрешении на строительство метро в Минске был поднят в Москве.

На получение разрешения строить метро в Минске потребовалось четыре года. Утверждён же план строительства был лишь в 1977 году. Спустя 4 месяца была заложена первая станция – сегодня она называется «Парк Челюскинцев».

И уже какая разница, какими методами была достигнута эта кругленькая цифра – один миллион жителей?