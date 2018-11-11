Польша отмечает 100-летие восстановления независимости 11.11.2018, 8:01

Путь к возрождению национального государства не был простым.

11 ноября 1918 года Регентский Совет в Варшаве передал власть Юзефу Пилсудскому, харизматическому командиру Польских легионов, и создателю Польской военной организации, который днем ранее прибыл в столицу будущей независимой Польши из Магдебурга, где он пребывал в немецком заточении.

После этого Пилсудский приступил к созданию национального правительства. Через некоторое время он был именован Начальником государства, взяв на себя всю полноту власти. 16 ноября мировые столицы были проинформированы о создании независимого Польского государства.

Польша вернулась на мировою политическую сцену после 123 лет небытия как государство.

Прибытие Юзефа Пилсудского в Варшаву 10 ноября 1918 года из заточения в Магдебурге

Независимость Польши в 1918 году не пришла «ниоткуда» и не была делом случая. Мечта поляков о независимости стала реальностью благодаря усилиям польских борцов и многочисленных патриотов, действовавших во имя освобождения Отчизны в периоды разделов.

Первое восстание за независимость было поднято в 1794 году. Его возглавил уроженец Беларуси, представитель шляхетского рода ВКЛ генерал Тадеуш Костюшко.

Костюшко ранее прославился в сражениях на стороне колонистов в американской войне за независимость. Всего через 12 дней после начала восстания, 4 апреля 1794 года, его войска одержали победу в большом сражении под Рацлавицами. Во время этого сражения произошел один из самых известных эпизодов всего восстания: отряд крестьян, вооруженный косами (косинеры) сумел нейтрализовать артиллерию российской стороны.

Юзеф Хелмоньский «Молитва перед битвой. Рацлавице»

Фото: Национальный музей во Вроцлаве

К сожалению, к концу года восстание было подавлено превосходящими силами противника. За этим последовал третий раздел Речи Посполитой.

29 ноября 1830 года началось восстание против российской власти. Группа вооруженных патриотов атаковала дворец Бельведер — великокняжескую резиденцию в Варшаве. Князю удалось бежать, и позднее он участвовал в подавлении восстания, которое, несмотря на помощь со стороны Пруссии и Австрии, закончилось поражением в декабре 1831 года.

Одним из самых вдохновляющих лидеров сопротивления 1831 года, ныне известного как Ноябрьское восстание, была уроженка Вильно, «белорусская Жанна Д'Арк» графиня Эмилия Плятер.

Ян Розен «Эмилия Плятер во главе отряда косиньеров». Изображение: FoKa / Forum

Хотя Ноябрьское восстание закончилось поражением, оно показало, что Польша не отказалась от стремления к свободе. Лозунг восстания «За нашу и вашу свободу!» стал популярным для целых поколений борцов за независимость народов, входивших когда-то в состав Речи Посполитой.

22 января 1863 года вспыхнуло новое антироссийское восстание. Призывы его инициаторов прямо опирались на традицию Ноябрьского восстания. Повстанцы надеялись, что при поддержке Франции и Великобритании смогут одолеть Россию, ослабленную недавней Крымской войной. Однако ожидаемая иностранная поддержка так и не подоспела, и царская армия оказалась достаточна сильна, чтобы подавить восстание. Эта борьба, известная как Январское восстание, закончилась лишь в середине 1864 года.

В восстании за независимость приняли активное участие и белорусы. Повстанцами на белорусских землях руководил национальный герой нашего народа, легендарный Кастусь Калиновский.

В обретении Польшей независимости 11 ноября 1918 года большую роль сыграли Польские легионы, созданные уроженцем Виленщины, представителем шляхетского рода ВКЛ Юзефом Пилсудским.

Выступая в январе 1914 года в Париже, Пилсудский изложил свое видение войны, согласно которому для того, чтобы Польша стала независимой, необходим был разгром Российской империи силами Центральных держав (Австро-Венгрии и Германии), которые затем должны быть разгромлены силами Великобритании, Франции и Соединенных Штатов.

Польские легионы под командованием Пилсудского были сформированы при покровительстве австрийских властей и сражались на Восточном фронте против России на стороне Австро-Венгрии и Германии.

12 августа 1914 года, после вступления легионов на территорию Царства Польского, Пилсудский выпустил воззвание, в котором он провозглашался комендантом польских войск.

В 1917 году Пилсудский распорядился, чтобы польские солдаты не давали присяги на верность Германии и Австро-Венгрии. В результате легионы были распущены, большинство легионеров было интернировано, а Пилсудский заключен в крепость Магдебург. Однако в связи с поражениями Германии на фронтах Первой мировой войны 8 ноября 1918 года он был освобожден и прибыл в Варшаву, где 11 ноября Регентский совет передал ему власть в возрожденной Польше.

Польский государственный деятель Енджей Морачевский, вскоре назначенный премьер-министром, писал 11 нояря: «Невозможно описать тот восторг, ту радость, которые ощущали поляки в тот момент. После 120 лет границы исчезли. Свобода! Независимость! Единство! Наша собственная страна!»

Владислав Барвицкий «Воскресение Польши»

Фото: Culture.pl

В этом году Польша отмечает 11 ноября ровно 100 лет со дня восстановления независимости.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в связи с юбилеем: «Я глубоко убежден, что столетие восстановления независимости – это событие, близкое сердцу всех поляков. Я очень заинтересован в том, чтобы юбилей стал праздником для всей польской общности, и что каждый из нас будет чувствовать себя не просто приглашенным на торжества и юбилейные мероприятия, но и участвовать в их совместном творении».

В 9.00 по польскому времени (11.00 по Минску) начнется Святая месса в Храме Божьего Провидения в Варшаве с участием президента Польши, во время которой будет зажжена Свеча Независимости.

В полдень (14.00 по Минску) во всей Польше и во многих городах по всему миру будет исполняться национальный гимн Польши. В Варшаве на площади Юзефа Пилсудского во время пения гимна начнутся торжественные мероприятия у Могилы неизвестного солдата – с участием президента Польши и солдат Почетного караула.

После церемонии у Могилы неизвестного солдата начнется участие в инаугурации «Фестиваль Независимости» на Краковском предместье в Варшаве. Все желающие также смогут посетить Бельведерский дворец (с 13:30 до 19:00 по польскому времени). Во время «Фестиваля Независимости» будет выставлена Книга Независимости, в которой каждый может разместить памятную запись.

В 15:00 (17.00 по Минску) президент Польши Анджей Дуда примет участие в совместном «Бело-Красном марше» в честь 100-летия восстановления независимости.