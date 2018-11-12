Опять двойка 5 12.11.2018, 12:38

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Фото: AP

Блогосфера о визите Путина в Париж.

Церемония к 100-летию окончания Первой Мировой войны состоялась в Париже. В ней приняли участие главы ведущих государств мира. Приглашенный туда же Владимир Путин опоздал на коллективное фотографирование. Что и стало основным поводом для комментариев в соцсетях, поскольку это - далеко не первое его опоздание. Встреча с президентом США состоялась, но каковы ее реальные результаты (за исключением назначения следующей встречи на саммите 20-ки), неизвестно. Kasparov.ru сделал подборку самых интересных комментариев на эту тему.

Наталья Зимянина:

"Кто-нибудь смотрит прямую трансляцию из Парижа - церемонию по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны? Присутствуют главы всех стран. Неужели Путин опять опоздал? Начали на 20 минут позже, когда он прибежал в последний момент, и тут же началась церемония. Неужели уже до этого дошел чувак?"

Егор Седов:

"Один из френдов любовно прозвал "этого персонажа" Обещалкиным.

Думаю, что подошел бы и другой псевдоним - Опоздалкин.

А вот зачем бы? Что он этим сказать-то хотел? "Я такой - самый важный - без меня не начнут!"? (Кстати, возможно, и зря - надо было бы разок именно что начать без него).

Или что благодаря ему в том числе страна опаздывает к благам прогресса?"

"Причем опаздывает уже очень давно. Помнится, в Тюмени собрали (в 2003 или 2004 году, не помню точно) студентов типа для встречи с президентом. Как оказалось - просто надо было за забором толпу ликующих зрителей собрать. И оно и тогда опоздало не менее, чем на час)", - пишет Ольга Ушакова.

Аркадий Бабченко:

"Позвать на столетие окончания пожалуй, самой страшной войны на свете - а Первая мировая, на мой взгляд, была страшнее Второй - с лозунгом "Никогда больше", диктатора, толкающего мир к Третьей - это надо суметь, конечно. Улыбаться, ручки ему пожимать. Вот просто театрализованная постановка в натуре "Как мы умиротворяли очередного НедоГитлера". Жаль, Алоизыча в тридцать восьмом на двадцатилетие не звали. Тоже было бы отлично. "Никогда больше!", "Чтоб не повторилось!", "О, Гитлер, здравствуйте, здравствуйте, очень рады вас видеть, как приятно что вы почтили нас своим вниманием, ну что Вы, что Вы, Судеты отдельно, санкции отдельно, позвольте пожать Вашу ручку, о, пожалуйста-пожалуйста, добро пожаловать..."

Я теперь почти уверен, что новая эскалация неизбежна.

Доброе утро".

Евгений Ихлов:

"Наука понимать Путина...

Важнейшие вещи Путин говорит честно, но сложными намёками.

Так 1 августа 2014 года, выступая на Поклонной горе на открытии памятника в честь 100-летия начала Первой мировой, он дал понять, что так же как Россия в 1914 была готова на общеевропейскую войну из-за того, что ей бросили вызов (т.е. обидели союзное Сербское королевство), так и сейчас готов на всё для защиты своих интересов. И почти никто не понял его предупреждения, что дожимание донбасского сепаратизма станет поводом для масштабной интервенции.

Поэтому "Северный ветер" 24 августа застал наступающие силы АТО врасплох...

То же самое про рай... Не надо хихикать или гадать не пора ли вызывать дюжих медбратьев с удобной рубашкой оригинального фасона - с очень длинными рукавами и застежкой сзади...

Нет, это означает прямую и недвусмысленную угрозу: при попытке меня свергнуть - испепелю мира и попаду в рай - а вы, суки пЫзорные, бесславно сдохните.

Так что не вздумайте подбивать санкциями моих олигархов и царедворцев на дворцовые перевороты - до чемоданчика то дотянусь по-любасику!"

Телеграм-канал "Антискрепа":

"Многочисленные репортажи из Парижа словно говорят: то была ИХ война. А наши погибшие предки - тоже ИХ?"

Телеграм-канал "Liberty people":

"Сегодня день окончания Первой мировой войны.

Бритты поминают погибших минутой молчания. А в России что? В России ничего. Хотя бриттов погибло 702 тыс; русских - 1 млн.670 тыс.

А теперь думайте, с***ть ли родине на своих солдат и есть ли смысл за такую родину отдавать жизнь".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Итак, Путин в Париже.

Зван на 100 лет конца Первой мировой. Среди десятков руководителей стран мира. Один из многих. Неуловимо один. До исчезновения один.

А почему наш правящий Владимир сегодня не в Донбассе? Не посещает там "выборы"? Почему Путин сегодня не в Крыму – Эльзасе и Лотарингии "русского мира"? Почему не в командном пункте ядерных сил России – не говорит о том, что миру незачем существовать, если не будет у власти в России его правящего питерского коллектива?

Трудно, кажется, представить более абсурдное приглашение на годовщину 100-летия окончания Первой мировой, чем приглашение Путина – руководителя, не сделавшего выводов ни из Первой, ни из Второй войн, впавшего в реваншизм.

К чему он там - в Париже? С какой целью? Перемигнуться с Трампом? Что хочет показать? Что его до сих пор принимают и жмут ему в Европе руку, несмотря на все, что он в этой Европе устроил? Пепел сбитого "Боинга" стучит в европейских сердцах.

Ну да, конечно, дорогой. Если хочешь. Постой здесь с нами рядом. Улыбайся. Под грохот нового шпионского скандала с Россией в Австрии, от которого закладывает уши.

Трогательная сцена во Франции. Меркель и Макрон в Компьенском лесу возлагают венок к мемориалу. Это страны, бывшие когда-то врагами, воевавшие друг против друга в двух мировых войнах, имевшие территориальные споры. Они давно стали друзьями.

Меркель и Макрон торжественно открывают две памятные плиты, на которых на немецком и французском написано: "По случаю 100-летней годовщины перемирия от 11 ноября 1918 года президент Французской республики Эмманюэль Макрон и канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель подтвердили значение германо-французского примирения для служения Европе и миру".

Они возлагают венок, трогательно склонив головы, а где-то там, среди сотен "официальных лиц" из других стран, стоит случайный российский руководитель, умудрившийся пройти в новом веке прямо обратный путь – превратить страну-друга (Украину) во врага. О чем он там думает?

Какой контраст!

Для этого Путина и позвали в Париж.

Стой, смотри и учись.

Но он ничему не научится. Он не способен учиться".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Провластные блогеры и СМИ могут сколько угодно рассказывать сказки про то, "как РФ никто не нужен" и что "изоляция только на пользу", но какое это имеет значение, если они же сейчас с упоением считают, сколько раз Трамп посмотрел на Путина и как Макрон пожал ему руку?

Государственная пропаганда противоречит уже не только здравому смыслу, но и сама себе".

"Неизвестно, что именно президенты успели обсудить. Но после встречи Путин рассказал, что беседа с Трампом прошла хорошо", - сообщает телеграм-канал "RTVI".

Николай Травкин:

"Встреча на ногах" тоже не сложилась. До церемонии не успел, опоздал маленько к началу и хотя поставили в первый ряд, но не станешь же общаться с Трампом через жену Макрона, его самого и Ангелу Меркель. Неприлично, да и музыка траурная мешает, не кричать же.

Ладно, подумал, за рабочим завтраком накоротке переговорим. Но и тут, суки, подлянку устроили! В первоначальной рассадке должен был рядом с Дональдом сидеть, но посадили напротив. Да ещё с одной стороны припёр глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а с другой генсек ООН Антонио Гуттериш и до того плотно, что не дёрнешься.

Так что остаются только поля саммита "большой двадцатки" в Аргентине. Главное - туда бы не опоздать!"