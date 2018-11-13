Ученые нашли витамин для омоложения лица 2 13.11.2018, 10:29

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Он содержится в сыре, красном мясе, яйцах, шампиньонах и морепродуктах.

Британские ученые доказали, что при помощи витамины В12 можно вылечить проблемную кожу и навсегда избавиться от прыщей и черных точек, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты утверждают, что если в организме человека не хватает витамина В12 кожа обретает болезненный вид и серо-желтый оттенок. Также появляются проблемы на кожи лица, включая прыщи, черные круги под глазами, сухость и даже купероз. В редких случаях дефицит витамина B12 может привести к проблемам с нервной системой, временному бесплодию, сердечным заболеваниям и осложнениям в период беременности.

Избежать подобных неприятностей можно благодаря ежедневному употреблению витамина В12, который поможет избавиться от прыщей, проблем с кожей и других неприятностей с организмом. Данный витамин содержится в сыре, красном мясе, яйцах, шампиньонах и морепродуктах.