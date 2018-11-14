Фотофакт: Мужчина купил iPhone XS за ванну мелочи 3 14.11.2018, 10:55

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Продавцу понадобилось много времени, чтобы пересчитать «килограммы» денег.

В России мужчина принес в магазин целую ванну монет, чтобы купить новый iPhone. Kak korrespondent.net, oб этом на своей странице в Facebook сообщила Людмила Семушина, являющаяся пресс-секретарем авторизованного ритейлера Apple в Москве.

На фото видно, как продавец сидит за столом пересчитывая последний пакет монет, а за ним стоит ванна, полная мелочи. По словам Семушинй, клиент пришел в один из магазинов Apple, утверждая, что принесенной сумы хватит для покупки iPhone XS.

Продавцу пришлось вручную пересчитать все монеты потому, что оборудования для автоматического подсчета мелочи в магазине нет. Сообщается, что в ванной оказалось около 100 тысяч рублей (примерно 25 тысяч гривен).

Пользователи сети засомневались в правдивости информации. Они поинтересовались сколько же весит ванна с монетами, и как покупатель принес ее в магазин. Другие напрямую спросили, не организовали ли сами работники магазина такую акцию.