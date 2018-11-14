Le Temps: Как фото карликового Путина рассердило Кремль 10 14.11.2018, 16:51

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Фото: Reuters

Сценарий главы Кремля обернулся против хозяина.

В воскресенье в Париже Путин хотел стать большой звездой среди глав государств, собравшихся отметить столетие перемирия в Первой мировой войне. Чтобы подчеркнуть свой статус, российский президент позаботился о том, чтобы прибыть позднее своих коллег, что является для него привычным. Но на этот раз такой сценарий обернулся против хозяина Кремля, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps, (перевод - inopressa.ru) в Москве Эммануэль Гриншпан.

Фотография, обошедшая информационные агентства, а затем российские социальные сети, показывает Владимира Путина таким карликовым, что Дональд Трамп, уже поднявшийся на подмостки вместе с другими главами государств, вынужден согнуться, чтобы пожать ему руку. Фотография, сделанная журналистом AFP, спровоцировала гнев сторонников Путина и иронические замечания его противников, указывает автор статьи.

Государственное агентство ТАСС, сначала использовавшее эту фотографию в сообщении, вынуждено было поспешно исправиться и удалить ее со своего сайта. Для российских СМИ, лояльных к Кремлю, существует негласное золотое правило: президент никогда не должен выглядеть низкорослым по сравнению с окружающими его людьми. Нелегкое предписание, поскольку рост Владимира Путина составляет 1,7 м, то есть он на 20 см ниже, чем Дональд Трамп. Главы Турции, Китая и Беларуси, с которыми Путин встречается очень часто, явно выше его ростом. Официальные фотографы в обязательном порядке должны выходить из положения, снимая его под таким углом, чтобы голова российского президента оказалась на том же уровне, что и головы других присутствующих, при любой ситуации, комментирует Гриншпан.

Соцсети высмеивают оплошность официального информагентства, предсказывая, что теперь "полетят головы". Над Путиным часто посмеиваются из-за того, что он якобы использует обувь на платформе и незаметные пьедесталы, чтобы казаться выше. Общеизвестно, что кремлевская служба по связям с общественностью для официальных фотографий, предназначенных для СМИ, тщательно отбирает лиц, окружающих президента, по критерию роста, отмечает корреспондент.