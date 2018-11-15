Почему Путину жаловались на Семашко 5 15.11.2018, 16:40

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Владимир Семашко

Фото: Коммерсант

Зачастую вице-премьер запускал дезинформацию об успешных переговорах с Россией.

По словам Лукашенко, Владимир Путин усмехнулся, когда узнал о кандидатуре Владимир Семашко на должность посла в России. Чем можно объяснить такие эмоции и какие отношения с российскими властями у Семашко были до этого - в материале udf.by.

Как Путину жаловались на Семашко

Наверняка на белорусского чиновника, курировавшего переговоры с россиянами по поставкам газа и нефти, Владимиру Путину жаловались много раз, но просочился в прессу один случай.

В 2010 году на совещании с премьер-министром России глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил Владимиру Путину:

«Мы получили письмо от первого вице-премьера Беларуси, в котором он выдвигает требования по оплате за транзит российского газа через территорию Беларуси по условиям, которые не соответствуют контракту. И в случае неисполнения требований белорусская сторона угрожает прекращением транзита через (свою) территорию».

Путин недоумевал:

«И мне, и Дмитрию Анатольевичу (Медведеву) пришлось несколько раз напоминать нашим белорусским партнерам на самом высоком уровне о необходимости исполнения своих обязательств – никакой реакции».

Белорусские власти долг, в конце концов, оплатили.

Какие хитрости использовал Семашко

У бывшего вице-премьера их был целый набор. Семашко сливал СМИ данные об успешном ходе переговоров и их окончании, похожие на дезинформацию – российские чиновники иногда опровергали их, а иногда не знали, как себя вести.

После долгих переговоров Семашко мог признать долг, но затем заявлял, что денег расплатиться у Беларуси нет. Миллер как-то жаловался Дмитрию Медведеву: Семашко долг признает, но «предлагает произвести оплату машинами, оборудованием, разными суррогатами, так что переговоры завершились ничем».

Несколько лет назад, когда белорусские предприятия задолжали за газ, Семашко заявил, что власти тут не причем:

«Я не знаю, почему такой ажиотаж вокруг этого, это отношение субъектов хозяйствования».

Долгое время Семашко пугал россиянами альтернативными поставками нефти из Венесуэлы. После он рассказал журналистам:

«Если бы не было поставок венесуэльской нефти в прошлые годы, то, наверное, не состоялось бы соглашение о создании единого рынка нефти и нефтепродуктов. Сегодня, слава богу, это соглашение состоялось, и мы получаем нефть на хороших условиях от наших партнеров по ТС и ЕЭП».