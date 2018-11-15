IndustriALL: Будем оказать давление на правительство Беларуси, пока справедливость не восторжествует 1 15.11.2018, 18:15

Глобальный профсоюз выступил с заявлением.

Глобальный профсоюз IndustriALL, членской организацией которого является и РЭП, осудил решение Минского городского суда.

Заявление IndustriALL опубликовал сайт praca-by.info:

- 9 ноября Городской суд Минска постановил оставить в силе обвинительный приговор, вынесенный двум профсоюзным лидерам в Беларуси и признанный несправедливым.

В суде собрались около 150 человек, члены профсоюзов, активисты организаций гражданского общества и представители посольств иностранных государств. Все они пришли, чтобы выразить поддержку и солидарность Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, лидерам профсоюза РЭП, членской организации Глобального союза IndustriALL. Зал суда не смог вместить всех желающих, поэтому на слушании присутствовали только 100 человек.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу двух профсоюзных лидеров, требовавших отменить приговор суда Советского района города Минска, вынесенный 24 августа этого года.

В ходе несправедливого судебного разбирательства, при отсутствии убедительных доказательств оба лидера были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и теперь им предстоит выплатить огромный штраф в размере 47560 белорусских рублей (более 23000 долларов США). Вместе с административным штрафом они должны будут покрыть все судебные расходы. Кроме того, профсоюзных лидеров приговорили к 4 годам домашней “химии” с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Суд первой инстанции, во время которого состоялись тринадцать заседаний, привлёк огромное общественное внимание. За ходом судебных слушаний внимательно следили как внутри Беларуси, так и за её пределами. Практически на каждом заседании присутствовали представители IndustriALL. Сайт IndustriALL регулярно публиковал отчеты о ходе судебных заседаний.

Уголовное дело против профсоюзных лидеров полностью основано на обвинениях в незаконном использовании международной помощи, якобы полученной профсоюзом в 2011-2012 годах. Власти обвинили Федынича и Комлика в том, что они не зарегистрировали помощь в государственных органах и не уплатили налоги на доходы, полученные от помощи.

По мнению многочисленных участников этого процесса, большинство доказательств, представленных в суде, были либо сфальсифицированными, либо полученными в нарушение правовых норм Беларуси, либо не имели отношения к рассматриваемому периоду. Некоторые свидетели заявили, что они были вынуждены давать показания под психологическим давлением.

Даже если бы обвинения против профсоюзных лидеров могли быть доказаны в суде, получение международной помощи как таковое не может считаться нарушением, поскольку право на оказание безвозмездной помощи, получение и использование иностранной помощи закреплено в статьях 5 и 6 Конвенции МОТ № 87 о свободе объединения и защите права на организацию, ратифицированной Беларусью.

В 2002 году МОТ рекомендовала правительству Беларуси внести изменения в национальное законодательство, с тем чтобы национальные организации работников и работодателей могли получать финансовую помощь от международных организаций работников и работодателей для достижения своих законных целей. К сожалению, спустя четырнадцать лет после принятия рекомендаций, профсоюзы в Беларуси все еще не могут свободно использовать иностранную помощь и испытывают большие трудности из-за вмешательства в их внутренние дела.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан сказал:

“Решение Минского городского суда, отклонившего апелляцию и оставившего без изменений несправедливый приговор, – это упущенная возможность белорусских властей доказать, что в стране существует справедливость, и восстановить контакты с международным сообществом. Большие штрафы и запрет занимать руководящие должности для обоих лидеров означает только одно – намерение властей подорвать деятельности профсоюза РЭП, нашей членской организации в Беларуси.

“Учитывая сложное положение, в котором находятся Геннадий Федынич и Игорь Комлик, мы считаем их политическими заключенными. Мы будем делать все возможное, чтобы освободить их и оказать давление на правительство Беларуси, чтобы положить конец нарушению прав трудящихся и прав человека, мы будем делать это до тех пор, пока справедливость не восторжествует”.