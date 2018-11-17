Невзоров: Русское православие не получала такой разгром с монгольских времен 17.11.2018, 21:42

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Александр Невзоров

Патриарх Варфоломей неожиданно обозначил себя как политическую фигуру.

Предоставление автокефалии украинской православной церкви полностью лишит Москву возможности влиять на любые внутренние процессы в Украине. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Дождь" российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"Это глобальное грандиозное поражение не только РПЦ МП, которая теряет деньги, приходы, всякие предметы, аксессуары... Это колоссальный по своей силе разгром и унижение, которого никогда не знало русское православие по крайней мере с монгольских времен", – подчеркнул он.

По мнению публициста, происходящее в Украине "еще долго будет аукаться", а сторонники РПЦ будут делать "дикие заявления".

"Там есть люди, которые панически боятся Москвы и [патриарха Кирилла] Гундяева, но они уже никакой роли не играют. Вероятно, в течение недолгого времени они будут выдавлены из Украины. Там будет зачищено пространство и Украина будет полностью независимой в этом плане", – рассказал Невзоров.

Он отметил, что вселенский патриарх Варфоломей неожиданно обозначил себя как политическую фигуру и начал поднимать тему "всех неудобств, которые доставила Россия Украине".

"Он обозначил себя как четкого противника РФ. Полагаю, что безусловно на их [украинской] стороне в ближайшее время будет полная и окончательная победа. А те попы, которые не захотят играть в украинскую игру, они будут вынуждены от своего налаженного радостного уютного быта... грустной вереницей направиться обратно в Москву под крылышко Гундяева, в абслютнейшую неопределенность", – подытожил публицист.