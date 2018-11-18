Никол Пашинян может торпедировать планы Лукашенко и Алиева 18.11.2018, 8:46

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Армению возмутило, что правитель страны-участницы ОДКБ отчитывался перед послом Азербайджана.

Армения должна бороться за сохранение должности генерального секретаря ОДКБ до 2020 года, и в этом отношении довольно жесткое заявление и.о. премьер-министра Никола Пашиняна было адекватной реакцией на поведение некоторых партнеров по Организации. Такое мнение в интервью армянским СМИ выразил политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении заявил 16 ноября, что собирается потребовать объяснений у правителей Беларуси и Казахстана — Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева — относительно их заявлений по генсеку ОДКБ. Лукашенко ранее раскрыл азербайджанскому послу Латифу Гандилову детали закрытого обсуждения в Астане, чем немало удивил публику, а Назарбаев по итогам саммита ОДКБ сказал, что пост генсека должен отойти представителю Беларуси. Пашинян сказал, что действия двух правителей противоречили их договоренностям.

По словам Шахназаряна, в свое время принимая председательство в ОДКБ, Армения разработала стратегию с целью проецировать деятельность Организации на Южный Кавказ. Соответственно для Армении важно использовать потенциал ОДКБ в противостоянии с Азербайджаном. За последние 7 месяцев Армения этой задачей не занималась фактически — в основном по внутриполитическим причинам.

"А еще мы сами создали для себя проблемы в ОДКБ, возбудив уголовное дело против действующего на тот момент генсека Юрия Хачатурова. Это было грубой ошибкой, в результате чего наши позиции в этой структуре ослабли. Но сейчас есть возможность вернуть утраченные позиции. Нельзя допустить, чтобы правитель страны-участницы отчитывался перед послом Азербайджана", - отметил Мелик-Шахназарян.

Он считает, что возможная передача должности генсека Беларуси невозможна без согласия Армении, поскольку известно, что такие вопросы решаются консенсусом. То же самое касается предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ, что, по некоторой информации, активно поддерживается главами Казахстана и Беларуси.

"Сейчас у Армении есть серьезные причины выступать против статуса Баку в ОДКБ и назначения белорусского представителя генсеком", - отметил эксперт.

Многое здесь зависит от принципиальности и последовательности Пашиняна.

По мнению военного эксперта Давида Арутюнова, с момента создания ОДКБ было очевидно, что входящие в нее страны преследуют разные интересы.

К тому же заявления Пашиняна следует рассматривать и во внутриполитическом ключе.

По словам Арутюнова, скоро предстоят выборы в парламент и в этом смысле жесткая риторика Пашиняна нацелена на получение дополнительных дивидендов накануне избирательной кампании.