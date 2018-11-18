Стало известно о еще одном случае самосуда в Юровичах 1 18.11.2018, 13:59

Криминальная история агрогородка получила продолжение.

В ходе расследования страшного преступления в Калинковичском районе начали всплывать новые эпизоды разбойной жизни подозреваемых, сообщает gomel.today.

Как рассказала представитель СК Мария Кривоногова, следователям стало известно еще об одном преступлении, совершенном двумя из трех задержанных по делу о кровавом убийстве в Юровичах. В марте подозреваемые 1998 и 2001 годов рождения избили топорищем своего односельчанина.

Напомним, в ночь на 4 ноября в Юровичах трое местных парней, одному из которых всего 17 лет, жестоко избили хозяина одного из домов прямо в его дворе. В драке пострадала жена местного жителя, а сосед, который решил вступиться за семью, умер от побоев.

Выяснилось, что эта компания уже давно держит в страхе агрогородок. Кровавое убийство стало последней каплей — неизвестные даже подожгли дом, в котором жил один из убийц. Следственный комитет расследует убийство и пытается разобраться, как Юровичи оказались в такой ситуации.