Самая крупная победа Навального 18.11.2018, 15:22

Алексей Навальный

Кремль все больше теряет легитимность в Европе.

Для Москвы вердикт Европейского суда по правам человека становится поводом поставить под вопрос его легитимность. Россия в последнее время все больше дистанцируется от Совета Европы, частью которого является и ЕСПЧ, замечают Юлиан Ханс и Вольфганг Яниш в своей статье на сайте Sueddeutsche Zeitung.

"Это стало не первым успехом для российского оппозиционного политика Алексея Навального в Страсбурге, однако самой крупной его победой, которую он когда-либо одерживал над российской властью", - говорится в статье. Как сообщается далее, ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить истцу 50 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12653 евро возмещения судебных издержек.

"В Страсбурге впервые было озвучено то, что и так знал каждый, но в судебной инстанции редко артикулировалось с такой точностью. Постоянное притеснение со стороны российских властей пользующихся популярностью критиков режима, повторяющиеся задержания по ничтожным поводам - за всем этим скрывается намерение "подавить политический плюрализм", - пишут авторы материала.

Решающей для ЕСПЧ стала, по всей видимости, "общая концепция действий против Навального: в период с 2012 по 2014 год его задерживали 7 раз, не считая более ранних задержаний. И каждый раз, отмечают страсбургские судьи, российские власти действовали против оппозиционера все жестче".

Особенно примечательным, по мнению журналистов, в вердикте ЕСПЧ становится тот факт, что суд задействовал статью 18 Европейской конвенции по правам человека, которая позволяет указывать на существование политических намерений, которые могут стоять за нарушениями закона.

"Ясный посыл из Страсбурга в адрес Кремля может ускорить опасный процесс, - говорится далее. - Россия в последнее время все больше дистанцируется от Совета Европы, частью которого является ЕСПЧ. С середины 2017 года Москва прекратила выплату членских взносов, а это 33 млн евро ежегодно. Это было ответом России на то, что после аннексии Крыма ее парламентарии были лишены права голоса в ПАСЕ".

Попытка посредством реформы вернуть русских "обратно в лодку" провалилась, констатирует SZ. Как отметил в беседе с изданием пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хёльтген, "мы исходим из того, что российская делегация не появится на заседании ПАСЕ уже в январе и продолжит игнорировать выплаты". В конце июня 2019 года пройдут выборы нового генсека организации. "Маловероятно, что русские останутся в клубе, в выборах главы которого они не смогут принять участие", - замечают авторы.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, с того момента, как российская делегация не участвует в голосовании, было выбрано 24 из 47 судей ЕСПЧ. В беседе с Euronews он в этой связи усомнился в легитимности организации.

Как отмечают в заключение журналисты, три года назад президент Путин издал указ, согласно которому Конституционный суд РФ может игнорировать вердикты ЕСПЧ, если они противоречат российской конституции. "Изначально это решение имело скорее финансовую, чем политическую подоплеку. ЕСПЧ присудил тогда собственникам ЮКОСа компенсацию в размере 1,9 млрд евро".