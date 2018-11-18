Около ста противников аккумуляторного завода под Брестом вышли на площадь 18.11.2018, 17:25

фото: tut.by

Встречи противников строительства завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье, начиная с 25 февраля.

18 ноября на площади Ленина в Бресте вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода.

В 12:45 на площади было около ста человек, в том числе активисты Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Люди стояли группами, обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

Как сообщили участники сегодняшней встречи, 17 ноября на прямую линию, которую проводила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, позвонил житель Бреста Демьян Лепесевич. Он задал чиновнице ряд вопросов, касающихся экологической составляющей строительства завода под Брестом.

Малкина сообщила, что в природоохранное ведомство поступил на повторную государственную экологическую экспертизу уточненный проект завода.

Сейчас активисты готовят письмо в Минприроды, в котором еще раз обращают внимание ведомства на выявленные нарушения в предыдущем проекте, по которому тем не менее было дано положительное заключение экологической экспертизы. Теперь разработчик подал на экспертизу проектную документацию с внесенными в нее изменения.

Также сегодня участники встречи обсуждали очередной отказ властей встретиться с противниками строительства завода.

5 ноября на имя председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса было направлено восьмое по счету обращение. В нем содержалась просьба организовать встречу жителей региона со специалистами санитарных и природоохранных служб, ответственными лицам государственных служб и представителями завода, чтобы они ответили на интересующие граждан вопросы о строительстве и будущей производственной деятельности предприятия. Под обращением подписались более ста жителей Бреста и Брестского района.

Из облисполкома получен отрицательный ответ за подписью заместителя председателя облисполкома Андрея Клеца.

Встречи противников строительства завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье, начиная с 25 февраля.