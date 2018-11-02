Водитель о «войне» с ЖЭС: «Помогите, к вечеру у нас во дворе вкопают столбы!» 2.11.2018, 10:09

Эмоциональное письмо автолюбителя из Каменной горки.

Фрунзенский район Минска, пожалуй, один из лидеров по установке антипарковочных столбиков, пишет abw.by.

Таких, например:

Добрались работники и до двора дома №132 на улице Притыцкого. Обеспокоенные жители обратились в редакцию издания: "Помогите, к вечеру у нас будут вкопаны столбики!"

Один из автолюбителей написал на редакционный Viber 8 029 689 88 93:

"В Каменной горке есть дома, построенные давно (наш - в 1989 году), они не предусматривали наличия парковок. Мы вынуждены ставить машины на зеленой зоне, паркуясь не вдоль дороги, а поперек, заезжая задней осью на зеленую зону. Да, мы нарушаем правила парковки, но ведь по-другому никак. В доме на улице Притыцкого, 132, около 94 квартир в двух подъездах. Машин много. Кроме того, на нашу парковку любят ставить авто гости из соседнего 9-этажного дома, который никак не связан дорогой с нашим двором (хотя его и трудно назвать двором - его просто нет).

Но сейчас ЖЭС намерен "решить" проблему парковки, окончательно ее усугубив. Сегодня, 1 ноября, работники ЖЭСа или другой организации ведут работы по установке столбов вдоль дороги, таким образом, вместо двух машин поперек можно поставить только одну. А куда другие денутся? На парковки? А вы на карту расположения парковок смотрели? Почему подход такой, чтобы сделать жильцам хуже? Почему нельзя кусок зеленой зоны, на которую ставим заднюю ось, сделать для парковки? Нет денег? Дешевле столбы вкопать? Мы сами готовы заплатить за нормальное дооборудование парковки перед домом.

Так обычно выглядит наша парковка, частично заасфальтированная. Таким способом можно припарковать 8-9 машин, а если парковать вдоль, то только 4

Представители ЖЭСов, исполкома и чиновники говорят, что мы должны ставить автомобили на парковках и в гаражах, что их уже много построено. А действительно ли так? Является ли нормальным, когда ближайшая парковка находится в 3-4 остановках от дома? Ближайшие парковки находятся от нас в 1,74 и 2,17 км.

Если вкопать столбы, машины исчезнут? Начнем парковаться на парковках? Нет. Машины просто будут потом мешать "скорым", пожарным и аварийным службам. Зачем доводить до этого?

Надежда только на СМИ, иначе никто никого не будет слышать. Неприспособленные тесные дворы - это реальная проблема. Мою машину не раз повреждали, когда выезжал другой водитель, так как машины и так плотно стоят. А тут еще усугубляют ситуацию...

С уважением, автолюбитель Каменной горки".