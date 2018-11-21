«Все рабочие Беларуси недовольны Лукашенко!» 40 21.11.2018, 10:07

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Иллюстративное фото

Социальные волнения могут начаться в любой момент.

Несколько дней назад рабочие в Минске объявили забастовку, заявив: «У нас лопнуло терпение». Оказалось, что работникам столичного предприятия по производству дверей «ВКТ Констракшн» уже несколько месяцев не платят зарплату. В результате, остановилась работа двух цехов.

Сайт Charter97.org решил связаться с профсоюзными лидерами Беларуси и попытался прояснить ситуацию с бастующими работниками, а также поинтересовался у экспертов, отражает ли случай на минском заводе ситуацию по стране в целом.

Как рассказал Charter97.org лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

- Да, я читал в СМИ информацию про забастовку, но, к сожалению, в наш профсоюз работники не обращались. Тем не менее отмечу, что вспыхивающие в последнее время забастовки могут стать прецедентом к чему-то большему, что не может не радовать.

Заместитель председателя Белорусского независимого профсоюза (БНП) Юрий Швец сказал, что к ним в профсоюз тоже работники «ВКТ Констракшн» не обращались, но в стране катастрофически распространена ситуация с невыплатой работникам заслуженной зарплаты:

- Знаете, я много лет работаю в области отстаивания прав работников. Очень надеюсь, что люди, которые решились бастовать, доведут ситуацию до конца. Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного бардака. Я имею ввиду невыплату работникам зарплат. К превеликому сожалению, такое происходит повсеместно.

Да и давно уже не новость, что среди рабочих в Беларуси очень много недовольных. Я бы сказал, что все рабочие Беларуси недовольны Лукашенко! К сожалению, пока чаще «по курилкам». Но, надеюсь, что белорусы проснуться и начнут с удвоенной силой отстаивать свои права!

Социальные волнения могут начаться в любой момент.