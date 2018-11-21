Импорт нефтепродуктов в Беларусь из РФ сократился до годового минимума 1 21.11.2018, 16:34

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В сентябре Беларусь завезла наименьший в этом году объем нефтепродуктов из России.

В первом полугодии Беларусь ежемесячно импортировала из России 300-400 тысяч тонн нефтепродуктов, однако в третьем квартале ситуация резко изменилась. Так, в июле импортировано 237 тысяч, в августе - 141,9 тысяча, в сентябре - 106 тысяч тонн нефтепродуктов, передает «Радыё Свабода».

В этом году российские власти подняли вопрос об ограничении поставок в Беларусь. Шаг мотивирован прежде всего потерями бюджета в связи с дальнейшим реэкспортом нефтепродуктов за пределы так называемого «союзного государства».

10 октября по итогам переговоров вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о мерах на урегулирование торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. В документе согласованы балансы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018-го и на 2019 год.

Министр энергетики РФ Александр Новак тогда сообщил, что индикативные балансы предусматривают нулевые поставки в Беларусь автобензина, дизельного топлива и мазута российского производства. Протокол предусматривает, что с ноября Беларусь может импортировать из России только нефтепродукты, которые не производятся в стране.