Федынич: Зинаида Михнюк - надежная коллега, боец за справедливость и за людей труда 22.11.2018, 17:01

Как теперь будет складываться работы независимого профсоюза РЭП.

Геннадий Федынич покидает пост председателя профсоюза РЭП. Его обязанности будет временно исполнять его бывший первый заместитель. Остается ли Геннадий Федынич в профсоюзе РЭП, на какой должности, сможет ли он ездить по Беларуси и как относится к избранию Зинаиды Михнюк? Об этом он рассказал сайту praca-by.info.

22 ноября 2012 года в Минске прошло заседание Совета профсоюза РЭП – руководящего органа профсоюза между съездами. На заседании Совета, во исполнение решения суда, Геннадий Федынич оставил должность председателя; его обязанности будет исполнять теперь уже бывший первый заместитель – Зинаида Михнюк. Совет единогласно проголосовал за ее кандидатуру на должность исполняющего обязанности председателя. Съезд, на котором общим голосованием будет избран новый председатель профсоюза РЭП, пройдет в 2020 году.

Геннадий Федынич рассказал, почему не созывали внеочередной съезд, каковы полномочия у его новой должности и как будет складываться работа профсоюза РЭП:

– В связи с решением суда Совет вынужден был освободить меня от занимаемой должности председателя профсоюза РЭП. Было принято решение: до очередного съезда, который должен состояться в апреле 2020 года, председателя не избирать и внеочередной съезд не проводить. Совет решил, что исполнять обязанности председателя будет первый заместитель Зинаида Михнюк. За нее проголосовали единогласно.

– Почему профсоюз не созвал внеочередной съезд?

– Внеочередной съезд было решено не проводить, во-первых, чтобы не идти на поводу у власти; во-вторых, нет смысла его проводить, чтобы через полтора года опять созывать очередной съезд.В 2020 году РЭП обязан его провести в любом случае. И зачем сегодня собирать съезд, тратить огромные средства? Такие траты на два съезда практически подряд – и денег, и усилий, и времени – помешают нормальной работе профсоюза.

– Что за должность – советник-консультант профсоюза? Насколько широки ее полномочия?

– Совет принял должностную инструкцию советника-консультанта, вносил поправки и изменения и в итоге проголосовал за нее. Эта должность обязывает иметь высшее юридическое образование и не менее пяти лет опыта работы руководителем профсоюза разного уровня. Полномочия достаточно широки: это должность – не работника отдельного управленческого аппарата, а консультанта всего профсоюза. Есть возможность и давать консультации, и выступать в судах. Нужно отслеживать и анализировать работу профсоюза, его организационных структур, требовать необходимые документы. Более того: эта должность предусматривает оказание содействия работе отделениям профсоюза, участвовать в переговорах, в заключении коллективных договоров и по поручению Президиума представлять интересы профсоюза РЭП в органах госуправления, местной власти, перед организациями, партиями, профсоюзами Беларуси и других стран. В профсоюзе РЭП раньше не было такой должности, и Совет принял решение ее ввести.

– Будет ли возможность ездить в командировки?

– В должностной инструкции это есть: участвовать по поручению руководства профсоюза в мероприятиях, проводимых профсоюзом на территории Республики Беларусь и за рубежом. Время покажет, как это будет реализовано.

О Зинаиде Михнюк, с этого дня исполняющей обязанности председателя, Геннадий Федынич отзывается как о проверенном бойце за справедливость:

– Зинаида давно работает в профсоюзе. Начинала председателем профкома завода «Цветотрон», прошла вместе со мной и с другими коллегами довольно сложный путь становления профсоюза; были и тяжелые периоды. Она надежная коллега, боец за справедливость и за людей труда. Я думаю, что Совет не ошибся, проголосовав за нее единогласно.