Штаб ВМС Украины: Россия выдвинула ударные вертолеты в Керченском проливе 25.11.2018, 16:40

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Фото: Обозреватель

Российские ударные вертолеты Ка-52 «взяли на прицел» три украинских корабля.

Сегодня, 25 ноября, Россия подняла в воздух боевые вертолеты Ка-52 Вооруженных сил РФ, которые сопровождают три украинских корабля, осуществляющих плановый проход из порта Одессы в Мариуполь в районе Керченского пролива, и готовы к стрельбе по ним. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины.

"В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", - сказано в сообщении.

Россияне закрыли в обе стороны проход по Керченскому проливу для всех судов. Объясняют это посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря. Данная информация не подтверждается международной системой контроля судоходства.

"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 года повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе", - отмечают в ВМС ВСУ.

Ранее сегодня, 25 ноября, около 08:25 российские военные пограничные корабли "осуществили откровенно агрессивные действия" против кораблей Военно-морских Сил ВС Украины в Азовском море, протаранив украинский рейдовый буксир.

У буксира ВМС ВСУ поврежден двигатель, обшивка и потерян спасательный плотик. Российский пограничный корабль "Дон", который больше украинского буксира по габаритам в два раза, получил пробоину 1х1 метр и "борется за живучесть", написал главный редактор Black Sea News Андрей Клименко.

В МИД Украины назвали такие действия агрессией, нарушением международного права и ожидают реакции партнеров. В РФ заявили, что корабли ВМС ВСУ якобы нарушили "российские территориальные воды".