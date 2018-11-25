ВМС Украины: Корабли РФ преследуют нашу корабельную группу и угрожают оружием 4 25.11.2018, 21:03

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Корабельная группа ВМС ВС Украины начала движение на выход из Керченского пролива.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины начали движение на выход из Керченского пролива и преследуются россиянами. Как пишет gordonua.com, oб этом ВМС Украины проинформировали в Facebook.

"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль погранслужбы ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что несмотря на угрозы и провокации, катера ВМС продолжают выполнение поставленной задачи.

Сегодня представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". По данным источника InfoResist в Министерстве обороны Украины, "Дон" получил значительные повреждения после тарана и борется за живучесть, направляясь на базу. Буксир плывет дальше.

В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

"Из соображений безопасности" Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив.