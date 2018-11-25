ВМС ВСУ: Украинские корабли захвачены спецназом РФ 4 25.11.2018, 22:51

6,496

МБАК «Бердянск»

фото из открытых источников

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход.

По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Как пишет gordonua.com, oб этом ВМС Украины проинформировали в Facebook.

"Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Есть информация о двух раненых украинских военных моряках", – говорится в сообщении.

Сегодня представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

"Из соображений безопасности" Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, следующих в Мариуполь, готовы к возможной высадке российского десанта. Украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива. Россияне начали их преследование и открыли по украинским военным огонь на поражение.