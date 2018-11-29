Федерика Могерини: Настоятельно призываем Россию освободить захваченные суда 5 29.11.2018, 11:27

Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

ЕС требует от РФ прекратить милитаризацию Черного и Азовского морей.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила с заявлением по поводу агрессии России в Керченском проливе, сообщает сайт Европейского совета (перевод - Charter97.org):

- ЕС выражает крайнюю озабоченность в связи с опасным возрастанием напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни,

которая привела к захвату украинских судов и экипажей Россией, и к выстрелам в них, в результате которых было ранено несколько украинских военнослужащих. Мы встревожены этим применением силы со стороны России, что на фоне возрастающей милитаризации региона является неприемлемым.

Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря в соответствии с международным законодательством. Мы призываем всех к предельной сдержанности и к немедленной де-эскалации ситуации. В этом контексте мы также настоятельно призываем Россию освободить захваченные суда, их экипаж и оборудование безоговорочно и безотлагательно.

Незаконная аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году остается серьезным вызовом для международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств. Мы повторно осуждаем это нарушение международного законодательства. Строительство Керченского моста представляет собой дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз не признает и не признает в будущем незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Европейский Союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и преисполнен решимости действовать надлежащим образом в тесной взаимодействии со своими международными партнерами.