Андрей Пионтковский: Кремль повышает ставки 1 29.11.2018, 16:31

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Жесткую позицию по отношению к России занимает весь военно-политический истеблишмент США.

Российские власти намерены полностью аннексировать Азовское море. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Захват украинских катеров в Керченском проливе – сознательное повышение ставок Кремлем в конфликте с Западом. Российская пропаганда уже четыре года уверяет, что Москва на территории Украины якобы воюет с США. В последние годы РФ не шла на эскалацию, осознавая, насколько серьезными будут санкции Запада. Но сейчас, мне кажется, концепция Кремля претерпела изменения.

Они решили идти на конфронтацию с Западом. Власти России поняли – как бы прилично они себя ни вели, никто санкции не отменит. А Крым и Донбасс [президент РФ Владимир] Путин оставить не может. Ведь это станет крахом его режима. Что касается его ближайшего окружения, то свои финансовые активы они, скорее всего, уже обезопасили. Поэтому и решили играть на повышение", – отметил Пионтковский.

По его словам, жесткую позицию по отношению к России занимает весь военно-политический истеблишмент США, за исключением президента Дональда Трампа.

"Повышение ставок властями РФ может не ограничиться событиями в Украине. Либо возле Нарвы появятся "зеленые человечки". Вариантов хватает.

В кремлевском бункере царит убежденность, что можно выиграть войну с Западом, дойдя до угроз ядерного конфликта. Адекватный ответ России могут дать только США. Военно-политический истеблишмент Америки консолидирован и занимает в этом вопросе довольно жесткую позицию. Хоть президент США и ограничен в своих полномочиях, палки в колеса он все равно может вставить", – подчеркнул политолог.

По его мнению, РФ фактически считает Азовское море своими территориальными водами.

"Мы услышали довольно жесткие заявления от [спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. А вот Трамп ограничился лишь невнятным бормотанием, что вдохновило Москву. И это несмотря на то, что Россия уже не скрывает свою агрессию за "зелеными человечками", "шахтерами" или "металлургами". Дело же не в том, чтобы просто не пропустить украинские катера – РФ намерена полностью аннексировать Азовское море. После Крыма это самый серьезный шаг Москвы. Агрессией в Керченском проливе Москва фактически объявила Азовское море своими территориальными водами", – резюмировал Пионтковский.