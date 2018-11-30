Деньги либо паспорт: как узнать, что вас записали в «тунеядцы» 9 30.11.2018, 9:52

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За информацию придется платить либо предоставлять свои паспортные данные.

С 1 декабря в Беларуси станет доступной база «трудоспособных граждан, не занятых в экономике», созданная по обновленному «тунеядскому» декретом Лукашенко

С 1 января 2019 года «тунеядцы» будут платить по полному тарифу за некоторые жилищно-коммунальные услуги.

«Радыё Свабода» выяснило, кто попадет в базу и как об этом узнать.

Чтобы узнать, вы «тунеядец», нужно получить логин-пароль

База данных не занятых в экономике трудоспособных граждан ( «тунеядцев») с 1 декабря будет размещена на Едином портале электронных услуг.

В Национальном центре электронных услуг корреспонденту «Свабоды» сообщили, что в личном кабинете гражданин может посмотреть, включен ли он в базу или нет.

Для этого нужно ввести электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор (логин, пароль).

Как это получить?

Обратиться в службу «Одно окно», которая должна быть при администрации в каждом населенном пункте, либо в Национальный центр электронных услуг в Минске.

Эти учреждения бесплатно выдадут гражданину уникальный идентификатор, нужно лишь предъявить паспорт.

При этом у местных исполнительных и распорядительных органов (то есть исполкомов) будет полный доступ к личным данным граждан, попавших в «базу тунеядцев».

А что, если я не могу получить пароль лично?

Пока законодательство не позволяет удаленную идентификацию. То есть для выдачи идентификатора необходимо личное присутствие гражданина.

Также в НЦЭУ объяснили, что физическое лицо может получить ключ электронной цифровой подписи. Но там не советуют идти таким путем только для того, чтобы проверить о себе информацию в базе «тунеядцев». Ведь чтобы получить электронную цифровую подпись на один год, нужно заплатить 61 рубль 86 копеек. Обычно электронной подписью пользуются юридические лица.

О том, что вы «тунеядец», также сообщат в жировке

Граждане, которые не проверили, включенные они в базу или нет, узнают об этом через жировки.

Когда они придут, пока неизвестно. Скорее всего, в феврале, когда насчитывается плата за коммунальные услуги за январь.

«Списки мы формируем до 1 февраля и будем направлять для начисления платы за коммунальные услуги», - сказали корреспонденту «Свабоды» в комиссии по координации работы по содействию занятости населения в Октябрьском районе Минска

За что «тунеядцы» будут платить больше?

Не занятые в экономике собственники жилья должны с 1 января 2019 года по полному тарифу оплачивать горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года - обеспечение газом (при наличии индивидуальных отопительных приборов) и теплом.