The Economist: Агрессия РФ в Керченском проливе не была громом среди ясного неба 30.11.2018, 15:46

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Фото: AFP

Атака стала кульминацией давления России на Украину.

Действия РФ в Керченском проливе больше напоминают пиратство, чем самооборону. Российские пограничники в воскресенье атаковали и захватили три украинских корабля и незаконно задержали 24 украинских моряков, шесть из которых получили ранения. Их вывезли в аннексированный Россией Крым. В 2014 году Россия действовала скрытно, отправив "зеленых человечков" на полуостров. На этот раз российские Вооруженные силы совершали атаку под флагом РФ, пишет The Economist в свежем выпуске (перевод – zn.ua).

Инцидент в Керченском проливе не был громом среди ясного неба. Атака стала кульминацией растущего давления России на Украину в течение последних шести месяцев. Сначала Россия аннексировала Крым в 2014 году, теперь ограничивает доступ к восточным украинским портам в Черном море, а оттуда в Средиземное море и остальной мир.

Чтобы зайти в Черное море, корабли должны пересечь Керченский пролив. 16 мая Россия открыла Керченский мост, который слишком низкий для того, чтобы крупные корабли могли пройти. ВМФ России также перебросил пять кораблей из Каспийского моря в Азовское. С тех пор российская береговая охрана блокировала проход десяткам украинских и иностранных судов более 140 раз в период с мая по август. Соглашение от 2003 года между Украиной и Россией предусматривает сотрудничество в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Сейчас же Россия контролирует обе части пролива. Сразу после воскресной атаки россияне заблокировали Керченский пролив танкером с отключенной автоматической идентификационной системой, чтобы напомнить украинцам чего стоят обещания президента РФ Владимира Путина. В Украине опасаются, что следующим шагом российского президента может быть аннексия Азовского моря.

Украина не может оказывать должное сопротивления. Она потеряла 80% флота во время аннексии Крыма. Теперь самым грозным кораблем, принадлежащим береговой охране Мариуполя является старое рыболовное судно, конфискованное у турецких браконьеров.

Кремль назвал проход двух небольших катеров и рейдового буксира по Керченскому проливу "провокацией" президента Украины Петра Порошенко с целью создания кризиса для отсрочки президентских выборов. Как и в любой изощренной пропаганде, в этом есть доля истины. По социологическим опросам Порошенко отстает от своих соперников на президентских выборах в Украине в 2019 году. Вероятно, он хотел сплотить народ и выиграть себе время введением военного положения. Многие его критики считают, что это был политический ход.

Эскалация конфликта также, по-видимому, на руку и Путину. Уровень поддержки населения российского президента упал до показателя, которого не наблюдалось со времени аннексии Крыма. У российских СМИ появился повод осудить вероломных украинцев и похвалить "великого защитника России".

26 ноября Порошенко выступил с бурной речью в Верховной Раде, требуя введения военного положения. Многие парламентарии задались вопросом – почему именно сейчас? Украина не вводила военное положение ни когда российские войска захватили Крым, ни в разгар конфликта на Донбассе, ни когда российская ракета сбила малазийский боинг над восточной Украиной. Вопрос был риторическим. Введение военного положения на два месяца, изначально предлагаемое Порошенко, вынудило бы отсрочить выборы, намеченные на конец марта, и позволило бы ему связать себя с Вооруженными силами – одним из немногих государственных институтов, который уважают украинцы. Возможно, именно по этой причине парламент дал ему гораздо меньше, чем он просил. Военное положение объявлено, но только на 30 дней и в 10 граничащих с Россией областях.

Путин, скорее всего, тоже не получит все, что хочет. Аннексия Крыма временно повысила его рейтинг одобрения среди населения почти до 90%. Однако на этот раз его политический авантюризм мог иметь неприятные последствия. Социолог независимого "Левада-центра" Денис Волков заявил: "Они все еще могут считать вернувшееся величие России на международное арене главным достижением Путина. Но народ разочаровывается изоляцией, неразрешенным конфликтом России с Западом и тем фактом, что страна постоянно "помогает" другим за счет собственных граждан".

Западная реакция на российскую агрессию была неоднозначной. Американские чиновники осудили провокационные действия России, но президент Дональд Трамп молчал в течение суток. А когда наконец прокомментировал, то не критиковал Россию напрямую, сказав лишь, что ситуация ему "не нравится в любом случае". Реакция Германии также была сдержанной. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с Путиным по агрессии в Керчи, но публично не осудила действия Кремля. Канцлер могла предположить, что "тихая дипломатия" работает лучше, чем публичные высказывания. Увы, нет особых признаков того, что любой подход работает в целом.

25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Ранения получили четверо моряков, россияне незаконно задержали 24 украинских военнослужащих. Россия отказывается признавать незаконно задержанных украинцев военнопленными и судит их за якобы "незаконное пересечение госграницы".

Вечером 26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней (до 26 декабря) в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Порошенко заверил, что права граждан будут ограничены только в случае российского вторжения.