БЖД объяснила, почему голливудскому режиссеру не разрешили съемку в Бресте 30.11.2018, 16:53

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В Бресте планировалось снять массовую сцену военной драмы.

О том, что съемки брестского эпизода военной драмы отменены, сообщала ранее газета «Вечерний Брест». По данным издания, причиной стало то, что съемочная группа не смогла договориться с железнодорожниками. В администрации Брестского отделения БелЖД tut.by объяснили, почему не смогли удовлетворить пожелания киношников.

Съемки фильма с рабочим названием «Уроки персидского» начались 26 октября. Это военная драма, основанная на реальных событиях. Время действия — Вторая мировая война. В Бресте планировалось снять массовую сцену с участием 220 актеров. Для реконструкции сцены выгрузки пленных евреев были необходимы вагоны военного времени, которые имелись в брестском музее железнодорожной техники. По плану их нужно было выкатить за пределы комплекса. Вот с этим и возникли сложности.

Как сообщил аместитель начальника Брестского отделения БелЖД Виктор Иснюк, выполнить пожелания съемочной группы было невозможно:

— То, что хотели они, мы просто не могли выполнить — ни теоретически, ни практически. Во-первых, проведение съемок на участке пути от локомотивного депо до музея [железнодорожной техники], как они просили, невозможно — это нарушает технологический процесс нашего локомотивного депо и станции Брест-Восточный. Там ведь проводятся маневровые работы по подаче тягового подвижного состава, ремонты, испытания, обмывка поездов. Кроме того этот путь — подъездной, к «Брестэнерго» идет. Поэтому здесь мы никак не могли помочь. Еще у них была просьба изъять с территории музея экспонаты — и там их перекрашивать, переделывать, реконструировать, настраивать, чтобы использовать в съемках фильма. Мы им тоже объяснили, что экспонаты там расположены статично. Они просили четырехосный крытый вагон, два двухосных крытых, пассажирский вагон, платформа — так они отреставрированы и размещены в середине экспозиции. Их оттуда просто физически — да даже теоретически! — невозможно вытащить. Кроме того, телевизионщики просили платформу переоборудовать в вагон, а она — платформа прикрытия к крану паровому, на нем лежит грузозахватное крепление.

Как отметил собеседник, со съемочной группой брестские железнодорожники прорабатывали другие варианты. Предлагали в том числе провести съемки на станции перестановки вагонов Брест-Северный, где располагался подходящий вагон.

— Но, видимо, это их не устроило.

Съемками фильма «Уроки персидского» руководит 55-летний американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер Вадим Перельман. Его самый знаменитый фильм — «Дом из песка и тумана» (2003) был отмечен тремя номинациями на премию «Оскар». Второй голливудский фильм — «Мгновения жизни» с Умой Турман — вышел на экраны в 2007 году и получил смешанные отзывы кинокритиков.