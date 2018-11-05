Алексей Ходневич: «Крумкачы» - единственная команда в Беларуси, у которой такая душевная атмосфера на матчах 5.11.2018, 23:20

Нападающий НФК «Крумкачы» рассказал о семейной атмосфере в команде.

Нападающий НФК "Крумкачы" Алексей Ходневич назвал команду, за которую выступает, самой "душевной" в стране, передает pressball.by.

- Это единственная команда в Беларуси, у которой такая душевная, семейная атмосфера на матчах. Как бы нам тяжело ни было, нас всегда поддерживали наши преданные болельщики. Это очень приятно, это дополнительный стимул.

Для нас определенные испытания, определенный стимул восполнить несправедливость, которая случилась. И поскорее постараться приложить все силы, чтобы вернуться в высший дивизион. Каждая цель маленькая. Шаг за шагом мы проходим весь чемпионат.

Даже когда сводит ноги, ты понимаешь, что ради этих людей (болельщиков. — Прим.) ты должен играть через не могу, — сказал Ходневич в эфире программы "Неделя спорта" на СТВ.