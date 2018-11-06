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Цена на нефть продолжает падать

  • 6.11.2018, 18:35
  • 1,404

Мировые цены на нефть снижаются после введения США санкций в отношении Ирана.

По состоянию на вечер 6 ноября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,30%.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник, 6 ноября, упали в цене до 72,68 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются после введения США санкций в отношении Ирана.

5 ноября вновь вступили в силу санкций США против Ирана. Они касаются экспорта иранской нефти и банковского сектора. В то же время, США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу санкций.


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