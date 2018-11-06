Цена на нефть продолжает падать
- 6.11.2018, 18:35
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Мировые цены на нефть снижаются после введения США санкций в отношении Ирана.
По состоянию на вечер 6 ноября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,30%.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник, 6 ноября, упали в цене до 72,68 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются после введения США санкций в отношении Ирана.
5 ноября вновь вступили в силу санкций США против Ирана. Они касаются экспорта иранской нефти и банковского сектора. В то же время, США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу санкций.