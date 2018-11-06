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Лукашенко: Октябрьская революция — это праздник мира и прав человека

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  • 6.11.2018, 22:38
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Диктатор рассказал, как дебатировал с американцами о правах человека.

Диктатор назвал символичным тот факт, что новый мост открылся накануне дня Октябрьской революции, передает tut.by.

«Главный урок, который мы должны извлечь из истории 1917 года, — это мир, мир и еще раз мир. Должен быть мир для того, чтобы люди могли нормально жить», — убежден белорусский диктатор.

«Второй урок следует из причин, которые породили Октябрьскую революцию. Это права человека, о которых мы очень много говорим, — продолжил Лукашенко. — Буквально несколько часов назад я встречался с американцами, и у нас зашла дискуссия по теме Октябрьской революции (как вы понимаете, они совсем по-другому воспринимают все), мы очень долго дебатировали о правах человека, и вот я им привел пример событий того времени — вот где были нарушены права человека. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, а также право на труд — люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить и кормить свои семьи?»

«Поэтому Октябрьская революция — это праздник мира и прав человека», — сказал Лукашенко. Он отметил, что Октябрьская революция — это не переворот, как сейчас в России некоторые говорят. «Можно назвать переворотом, но это не тот переворот, который бы они хотели видеть тогда в нашем государстве. Им все надо перечеркнуть и переписать. Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. Вы помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что там происходило», — заметил диктатор.


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