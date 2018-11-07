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В Куропатах задержали Дениса Урбановича

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  • 7.11.2018, 17:00
Денис Урбанович
Фото: nn.by

Причина ареста - участие в «Ночи расстрелянных поэтов».

В урочище Куропаты 7 ноября около 15 часов был задержан активист Денис Урбанович.

Как передает «Радыё Рацыя», об этом сообщил активист Дмитрий Казакевич. Урбановичa задержали у ресторана "Поедем поедим", протесты против работы которого длятся с 31 мая. По словам Казакевича, милиция обвиняет Урбанович по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях - в участии в «несанкционированном мероприятии» вечером 29 октября.

Как сообщалось, в Куропатах 29 октября прошла акция "Ночь расстрелянных поэтов" с участием примерно 70 человек.


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