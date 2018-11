Видеофакт: У The Beatles вышел еще один новый клип 7.11.2018, 17:45

В нем показаны сталинские высотки и Красная площадь времен СССР.

На ютьюб-канале The Beatles вышел новый видеоклип на песню «Back in the U.S.S.R.», сообщает «Медуза».

По сюжету песни и видео группа будто бы прилетает на гастроли в СССР (увы, в действительности это так никогда и не произошло!). Ролик преимущественно состоит из кадров советской кинохроники, например, видов сталинских высоток, Красной площади в Москве, Дома контор в (тогда еще) Свердловске и так далее.

Выход ролика приурочен к 50-летию двойного альбома The Beatles 1968 года (также известен как «Белый альбом»). Композиция «Back in the U.S.S.R.» открывает эту пластинку.

9 ноября выйдет юбилейное переиздание альбома на семи дисках.

Ранее The Beatles выпустили видео на еще одну песню с этой пластинки — «Glass Onion».