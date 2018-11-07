В США возник дефицит рабочей силы 3 7.11.2018, 20:33

2,068

Свободных рабочих мест в США на 1 миллион больше, чем совокупное количество безработных.

По итогам сентября в США зафиксированы 7,009 млн свободных рабочих мест, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. Это на 1 млн больше, чем совокупное количество безработных. Их численность составила 5,9 млн человек, говорится в статье.

С начала осени безработица в Соединенных Штатах находится на самом низком уровне за последние 50 лет. Из-за сложившегося дефицита рабочей силы на поиск сотрудника у компаний в сентябре уходило в среднем 32,3 рабочих дня. Это новый рекорд, сказано в публикации.

В отдельных секторах экономики с особенно сильным кадровым голодом поиск подходящего сотрудника занимал более 40 дней. Такая картина характерна для информационных технологий, здравоохранения и финансового рынка, пишет The Wall Street Journal.

Абсолютный рекорд по количеству незанятых рабочих мест США установили в августе. Тогда на территории страны было 7,29 млн вакансий при 6,23 млн безработных. Кадровый голод американского бизнеса привел к росту зарплат: в октябре средняя часовая оплата труда в США увеличилась на 3,1%, утверждает The Wall Street Journal.

В поиске сотрудников тайваньская Foxconn, которая занимается сборкой «Айфонов» по заказу Apple, решила привезти работников в США из Китая. Foxconn намерена инвестировать $10 млрд в строительство завода в американском штате Висконсин, но уже сейчас компании не хватает инженеров, которые могли бы работать на этом заводе. В общей сложности Foxconn потребуется 13 тыс. сотрудников.

Представители малого бизнеса признались, что не могут расширяться, так как им не хватает наемных работников. «В октябре прирост количества рабочих мест составил 0,15 позиции на компанию, — цитирует The Wall Street Journal старшего экономиста Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) США Уильяма Данкельберга. — 23% собственников бизнеса назвали сложность поиска квалифицированных сотрудников своей главной проблемой».

Несмотря на дефицит работников 22% американских компаний планируют создать новые рабочие места в ближайшее время, следует из октябрьского опроса NFIB. 34% работодателей решили поднять зарплаты, чтобы таким способом привлечь сотрудников.

Аналитики «Альпари» ждут, что ситуация в американской экономике поможет доллару укрепиться. К середине декабря он может подняться до ₽68,44 за $1, спрогнозировали эксперты.