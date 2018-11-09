Блогер NEXTA - БТ: У меня есть то, чего нет у вас - cвобода 8 9.11.2018, 15:14

3,195

Степан Светлов

Популярный белорусский блогер хочет узнать, что будет после Лукашенко.

Видеоблогер NEXTA рассказал о том, что Youtube удалил часть видеозаписей с его канала после жалобы со стороны БТ. Сейчас на канале осталось лишь несколько видео. Часть видео убрал сам блогер.

ГосСМИ, которые сами грешат воровством контента, обвиняли блогера в использовании торговых знаков телеканалов. Затем стали жаловаться на использование видео, то есть на нарушение авторских прав.

На блогера жаловался сам глава БТ Иван Эйсмонт, а также сотрудники телеканала СТВ.

Youtube заблокировал два видеоролика блогера. Еще два ролика были удалены.

Блогер выпустил новое видео, в котором раскритиковал пропагандистов, которые не могут создавать интересный и нужный людям контент, хотя на их работу выделяются огромные деньги из бюджета:

«У меня есть то, чего нет у вас - cвобода», - ответил блогер NEXTA на все претензии госСМИ.

Напомним, зимой этого года против видеоблогера было возбуждено уголовное дело за «оскорбление президента». Cам NEXTA заявил, что не согласен с обвинениями, так как в Беларуси нет президента, а есть узурпатор.