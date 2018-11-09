Кортеж с премьер-министрами Бельгии и Великобритании попал в ДТП 2 9.11.2018, 17:06

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Тереза Мэй и Чарльз Мишель

Фото: AFP

Пострадали два мотоциклиста дорожной полиции.

Утром 9 ноября на автотрассе в Бельгии участниками ДТП стали полицейские, сопровождавшие премьер-министров Бельгии и Великобритании Чарльза Мишеля и Терезу Мэй. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на DH.be.

Главы правительств двух стран направлялись на военное кладбище Сен-Симфорьен в рамках мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны.

По данным издания, два мотоциклиста дорожной полиции, которые сопровождали кортеж, не успели отреагировать на замедление едущего перед ними автомобиля и врезались в него. Оба полицейских упали на дорогу.

Мишель приказал сопровождающим остановиться. Свидетели утверждают, что премьер-министр Бельгии опустился на колени возле пострадавших.

Полицейских госпитализировали. DH.be отмечает, что "их состояние не вызывает беспокойства".