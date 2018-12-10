«Тунеядцы» против Лукашенко: Беги, Саша, нас полмиллиона 17 10.12.2018, 13:18

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Фото: «Радыё Свабода»

500 тысяч белорусов - это настоящая армия.

1 декабря в Беларуси начала работать пробная база «тунеядцев». Самое интересное, что «письма счастья» начали приходить даже работающим белорусам. Дальше - больше. В «тунеядцы» записали даже тех, кто платит подоходный налог.

Министр труда Ирина Костевич заявила, что в базу попали данные 500 тысяч белорусов. Напомним, что в прошлый раз под действие декрета попали 470 тысяч человек. Получается, что, несмотря на все «ярмарки вакансий», «колоссальную работу», о которой рапортовали чиновники на местах, приказы Лукашенко «трудоустроить даже любовниц и любовников», количество «тунеядцев» только выросло.

Декрет о «тунеядцах» - одна из самых популярных тем среди читателей Сharter97.org. Люди раздражены желанием властей залезть им в карман. Приводим самые яркие высказывания белорусов в комментариях на нашем сайте.

«Тунеядство» - проблема для всех трудоспособных граждан РБ, а не только попавших «в базу». Теперь над всеми работниками можно издеваться от души, а уж про повышение ЗП напоминать - вообще табу. Запугать и превратить всех в послушных баранов - вот цель таких законов. Люди бегут от этого кошмара за границу, что лишь на руку настоящим паразитам - меньше активных и недовольных, а уехавших сделают должниками заочно. Атмосфера в стране как в колонии строгого режима».

«Боже ! Это как надо ненавидеть свой народ, который этих дармоедов кормит, чтобы так издеваться!

Неужели они не понимают , что если этот нарыв прорвет, то камня на камне не останется.

Настоящие дармоеды всем известны...и их прихвостни...пора бы уже народу быть дружнее и начать бороться за свое будущее, и будущее своих детей...иначе нищета и рабство....»

«Давно говорю, что чиновники и есть тунеядцы. Зарплату получают из бюджета налоги, отчисляются обратно в бюджет. Каким образом они участвуют в экономике?»

«Cколько дармоедов-тунеядцев осело в Дроздах?»

«Главного тунеядца все видят каждый день по БТ. Недавно нефть-газ клянчил, позорясь на весь мир, прикрываясь гражданами, которым втюхивает этот же газ втридорого. Ну а остальные тунеядцы в Дроздах».

«Беги, Саша, нас полмиллиона. Это настоящая армия».

«Только кодла нахлебников и дроздунов додумалась назвать трудовую нацию тунеядцами! Это предел нахальства и прямой факт дегродации преступной власти».

«У нас в доме живет пенсионер МВД, Сказал, что в 2010 г. он сам и все его коллеги менты были уверены, что Лукашенко правильно сделал, что разогнал Площадь, а сегодня большинство его коллег сами уже на стороне Площади и против Лукашенко. Сказал, что если в Минске соберется столько же народу, как во время Площади-2010, то Лукашенко сбежит».

«Все хотят жить на своей земле!!! Но не за миску супа... Мне мое самолюбие не позволяет это делать... Как только этих нелюдей не станет, я вернусь».

«Уже слышала не от одного живущего за рубежом: уйдет диктатор - вернемся на Родину!»

«В 2010 году мой британский работодатель позвал к своему компу и показал новости из Минска, говоря, что у белорусов шанс и есть достоинство. Европейцы знают, что Лукашенко коррупционер и продажная особь.

На запрос о моей зп, ты, саня, фигу получишь и судебный иск в международке. Ты испаскудил начало моей жизни и все «тунеядцы» тебя ненавидят люто», - подытожили читатели Сharter97.org.