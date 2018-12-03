закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 12:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Даже работающим могилевчанам начали приходить «письма счастья»

5
  • 3.12.2018, 12:09
  • 1,360

В «тунеядскую» базу попали около 500 тысяч белорусов.

Около 500 тысяч человек включены в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом заявила в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

«Около 500 тысяч [человек] в этой базе. Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — сказала Костевич.

Могилевчанам, в том числе официально трудоустроенным, уже приходят «письма счастья» с просьбой явиться в налоговую и подтвердить занятость. Фото документа опубликовано в сообществе «Могилев Live».

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип