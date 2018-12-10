закрыть
10 декабря 2018, понедельник, 20:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Что Россия заявила о Керченском проливе

2
  • Андрей Клименко
  • 10.12.2018, 17:41
  • 7,723
Андрей Клименко
Фото: qha.com.ua

Ларчик открылся просто.

Напомню, 6-7 декабря 2018 года береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ вдруг пропустила одновременно и группами все суда, следующие в украинские порты. И те, что стояли по 10-12 дней, и те, что только подошли и собрались ждать не меньше недели.

Ларчик открылся просто. Утром 8 декабря в пресс-центре МИА "Россия сегодня" начался брифинг, "посвященный провокации ВМС Украины в Керченском проливе". Его проводили первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ Алексей Вольский и начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов.

Так вот, адмирал Вольский сказал, что "с 1 апреля по 1 декабря через Керченский пролив прошли 18 783 судна. Пограничники осмотрели 2052, из них 1183 шли в российские порты Азовского моря и только 869 — в украинские. Очевидно, что в российские порты судов заходило больше. Ни о какой блокаде речи не может идти", — сказал вице-адмирал..."

"Ни о какой блокаде речи не может идти"... Эта фраза и эти цифры были сказаны для США (и посла Курта Волкера персонально) и для стран ЕС, которые активно обсуждают санкции против российских портов/судов/судовладельцев Азовского и Черного морей в ответ на блокаду Азовского моря и захват кораблей ВМСУ.

Конечно, при этом у организаторов брифинга возникла простая мысль: а что если после этих слов западные дипломаты и СМИ откроют какой-то из морских онлайн-сервисов и увидят очередь из иностранных судов, которые неделями ждут "добро" на проход в Азовское море. Вот тут и родилась команда: "Срочно пропустить всех".

А теперь о цифрах. Или о том, как целый вице-адмирал сам себя высек. Они рассчитывали, что российская пресса обязательно, а западная – скорее всего, станет делить количество осмотренных судов на общее количество и начнут говорить, что осматривается только = 2052 : 18 783 *100% = 10,92%. А из этих 2052 осмотренных судов (то есть из 10,92%) только 42,35% составляют те, кто шел в украинские порты.

Вы уже запутались в цифрах? – такова и была цель всей этой арифметики. 

Ребята, готовившие эту технологию, не учли лишь одного: мы - Мониторинговая группа Майдана иностранных дел, Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews – знаем, сколько всего судов проходит ежемесячно курсом на Мариуполь и Бердянск. Их в среднем 60 в месяц (например: июль – 62 судна, август – 68, сентябрь – 54 и т.д.). Вы уже поняли.

То есть с 1 апреля по 1 декабря судов, идущих в украинские порты, было около 60, за 8 месяцев – около 480. Осмотрено было (по словам адмирала Вольского) 869. То есть каждое судно практически по 2 раза. На пути туда и на пути обратно. Как и есть на самом деле. Конечно, это подтверждает. что "ни о какой блокаде речи не может идти".

Подчиненные вице-адмирала Вольского отвратительно знают арифметику для 4-5 класса (темы: "простые дроби", "десятичные дроби" и "проценты"). И блестяще подтвердили, что каждое судно, идущее в порты Мариуполь и Бердянск, осматривали, даже по их данным 869:480 = 1,81 раза.

По нашим данным, гораздо больше. Примерно 2,3 раза. И еще 110 раз останавливали посреди Азовского моря во время движения.

Ну, а как БО ПС ФСБ будет вести себя в Керченском проливе далее – наблюдаем круглосуточно.

Желающим рекомендую найти видео и посмотреть. Там есть еще и о том, как два маленьких украинских артиллерийских катера (те, которые перевезли по суше в Бердянск) просто терроризировали, угрожали потопить и вообще гоняли по Азовскому морю русские пограничные корветы.

Андрей Клименко, Глава наблюдательного совета "Майдан закордонних справ", эксперт по вопросам Крыма, "Фейсбук"


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер