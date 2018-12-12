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В России показали «самого современного робота», а он оказался человеком в костюме

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  • 12.12.2018, 11:23
  • 4,827

Как тебе такое, Илон Маск?

Мини-расследование от читателя Tjournal о роботе Борисе, показанном на форуме, куда должен приехать Путин.

11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум «ПроеКТОриЯ», который ежегодно проводится по распоряжению Владимира Путина. Раньше мероприятие называлось «Будущие интеллектуальные лидеры России».

В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под «Skibidi». Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», назвавшие его «самым современным роботом». Показанный на сцене «ПроеКТОрии» робот вызвал множество вопросов.

• Почему у робота не видно ни одного датчика? Даже у пресловутого робота Фёдора явно видны датчики на месте головы. Тут же в голове только мигающие светодиоды;

• Как российские учёные так быстро получили готового робота, без публикации каких-либо промежуточных результатов? Знаменитый Boston Dynamics прошёл довольно большой путь от четырёхлапого робота, питающегося от подведённого кабеля, до прямоходящего автономного робота на аккумуляторах;

• Почему интернету про робота Бориса (а именно так в сюжета называют этого робота) ничего неизвестно, ведь, судя по заявленным характеристикам, это один из самых продвинутых роботов в мире, и точно самый передовой робот в России;

• Зачем робот совершает так много лишних движений различными частями тела во время танца? Больше похоже на неуклюжие движения человека, скованные неудобным костюмом, чем на запрограммированные движения настоящего робота;

• Почему робот выглядит так, как будто внутрь него идеально влезет человек? В реальных роботах наоборот – прикреплённые на небольших шарнирах руки и ноги, узкая талия и прочее;

• Зачем врать, выдавая за голос робота заранее заготовленную запись? Ведь ко рту (или где у него динамики), не подносили микрофон, но голос Бориса всё равно звучал из акустической системы зала.

Ответ был найден после непродолжительного гугления по запросу «костюм робота». Знакомьтесь: это костюм «Робот Алёша»:

Продавцы «Алёши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

Во время выступления Бориса на форуме никто не заявлял, что это настоящий робот. В секции «Могут ли робот и человек работать в одной команде?» его использовали скорее для юмористических сценок и в качестве элемента шоу. В моментах, которые не вошли в сюжет «России 24», робот Борис, например, признавался в любви к покеру и игре Dota 2.

При этом заявлять, что «Россия 24» не знала про подделку и была обманута организаторами форума, нельзя — на фото «Вестей» явно видна шея аниматора внутри костюма.


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