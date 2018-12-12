закрыть
12 декабря 2018, среда, 16:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

С национальным колоритом: 10 фестивалей еды со всего мира

  • 12.12.2018, 13:51

От традиционных праздников урожая до соревнований именитых рестораторов.

«Вокруг света» собрал десятку самых интересных и колоритных гастрономических праздников из разных стран.

Мельбурнский фестиваль еды и вина (Melbourne Food & Wine Festival), Австралия

На одной из улиц Мельбурна устанавливают 530-метровый стол, за который на обед из трех блюд приглашаются все желающие. Это «Самый длинный в мире ланч» — главное событие многодневного Мельбурнского фестиваля еды и вина.

Впервые гастрономический праздник во втором по величине городе Австралии прошел в 1993 году. Тогда организаторам удалось привлечь лишь несколько городских ресторанов и пару-тройку местных фермеров. Сейчас же это крупнейший фестиваль еды в стране, который называют витриной лучших продуктов штата Виктория.

На Мельбурнском фестивале можно попробовать блюда лучших ресторанов Австралии, продегустировать местное вино и поучаствовать в кулинарных мастер-классах от шеф-поваров с мировым именем. Фестиваль проходит каждый год в марте.

Фестиваль дикой еды (Wildfoods Festival), Новая Зеландия

Какая она — национальная кухня Новой Зеландии? Ответ вас наверняка удивит: яйца чайки, котлеты из опоссума, особым образом приготовленные дождевые черви и личинки жука хуху и много чего еще, что сложно представить едой. Чтобы познакомить туристов и жителей страны с маорийской традиционной кухней, новозеландцы придумали Фестиваль дикой еды. Впервые он прошел в 1990 году, таким необычным образом отметили день города Хокитика.

Фестиваль «дикой» еды проходит каждый год в середине марта в городе Хокитика на Южном острове. В 2019-м он состоится в тридцатый раз.

Детский фестиваль еды (Kids Food Festival), США

Сформировать культуру питания и привить любовь к здоровой и сбалансированной пище детям и взрослым — вот задачи первого в мире Детского фестиваля еды, который проходит каждую весну в Нью-Йорке. Его цель — борьба с детским ожирением через просвещение. Но чтобы гости не скучали на нудных лекциях о правильном питании, организаторы заменили их на театрализованные представления и кулинарные мастер-классы. Здесь детей научат не увлекаться фастфудом, а выбирать вкусные и полезные продукты и готовить простые блюда.

День селедки, или Праздник флажков, Нидерланды

Каждый год в начале июня в Нидерландах Праздником флажков открывается сезон селедки. В этот день улицы Гааги украшены флажками — такими же, какими в прошлом вывешивались на лодках рыбаков, выходящих в море.

У пристани в Схевенингене, одном из гаагских районов, жители королевства торжественно встречают рыболовецкие суда с первым в году уловом атлантической сельди — главной промысловой рыбы Северного моря и самой любимой у голландцев.

В День селедки можно не только наесться малосольной рыбкой свежего улова, но и стать свидетелем отправления давних традиций. Так, первый бочонок с сельдью с первого зашедшего в гавань судна дарят королевской семье, а второй — продают на аукционе.

«Вкус Чикаго» (Taste of Chicago), США

«Вкус Чикаго» — крупнейший гастрономический фестиваль мира, который ежегодно собирает более миллиона гостей. Каждое лето с 1980 года лучшие рестораторы и повара со всего света приезжают в Чикаго, чтобы продемонстрировать свое кулинарное мастерство и познакомить посетителей с национальной кухней разных стран.

На пять июльских дней чикагский Грант-парк превращается в отдельный город, в котором властвует вкус. Здесь можно попробовать что угодно — от ход-догов до морепродуктов. Оторваться от чревоугодия помогают выступления известных музыкантов, кинопоказы и танцевальные мастер-классы.

«Пицца-фест» (Pizzafest), Италия

Пресная лепешка из теста с начинкой — казалось бы, ничего особенного, это самая простая традиционная еда во многих странах. Но только пицца, повседневная пища итальянских крестьян, стала самым популярным в мире и любимым миллионами блюдом. Да таким, что ему посвящают многодневные праздники.

Самый крупный и известный фестиваль пиццы проходит в августе-сентябре на ее родине — в Неаполе. Целую неделю на неаполитанской набережной Караччоло готовят пиццу самых разных сортов 150 пиццайоло из лучших пиццерий мира, а дегустируют ее более полумиллиона гостей. В дни фестиваля проходят кулинарные мастер-классы по приготовлению пиццы и зрелищный чемпионат мира среди пиццайоло.

«Фестиваль лунного пирога», Китай

Другое название праздника — Фестиваль Луны. Это второе по значимости событие в Поднебесной после китайского Нового года.

Фестиваль лунного пирога посвящен окончанию сбора урожая. Он начинается в пятнадцатый день восьмого месяца китайского лунного календаря и продолжается три дня, в период полнолуния (в 2018 году это были дни с 22 по 24 сентября). Во время праздника вся страна печет лунные пироги — маленькие пирожные с начинками из яичного желтка, пасты из семян лотоса или сладких бобов. Их продают в магазинах, готовят в ресторанах, с ними ходят в гости, их дарят друзьям. Фестиваль лунного пирога — единственный период, когда можно попробовать это угощение. В остальное время его в Китае практически не встретишь.

Фестиваль вина в Арени, Армения

Виноград на юго-востоке Армении выращивают не одну тысячу лет. В 2007–2009 годах в пещере возле села Арени археологи обнаружили виноградные косточки, остатки лозы, кувшины и сосуды для приготовления и хранения вина возрастом около шести тысяч лет. Ученые заключили, что это самая древняя винодельня в мире. Винодельческие традиции региона продолжает местный завод, открытый в 1994 году, и проводимый каждый год фестиваль вина.

Самый крупный винный фестиваль Армении проходит в начале октября — в пик сезона сбора винограда. В Арени собираются виноделы со всей страны и красочным парадом открывают праздник. Гостей ждет дегустация всех видов армянского вина, включая напиток из местного сорта винограда арени, гранатового, абрикосового и другого, национальные армянские песни и танцы и блюда вкуснейшей местной кухни в качестве угощения.

Вегетарианский фестиваль, Таиланд

Традиция проводить Вегетарианский фестиваль в Таиланде появилась в первой половине XIX века благодаря китайцам. По легенде, прибывших в Сиам жителей Поднебесной поразила малярия. Чтобы излечиться, они придерживались строгой вегетарианской диеты и молились девяти даосским богам.

Фестиваль проходит в первые девять дней девятого месяца китайского лунного календаря. В течение этого времени улицы городов заполняют ароматы лапши и риса с овощами, жареного тофу, фруктовых десертов — на уличных лотках есть все, кроме мясных блюд.

Местные жители проводят церемонии в китайских храмах и устраивают праздничные шествия в белых одеждах. Но самый зрелищный элемент фестиваля — истязание плоти. Участники прокалывают свое тело ножами, вставляют в порезы самые невероятные предметы, ходят босиком по раскаленным углям и битому стеклу. У этого ужасающего действа есть смысл: считается, что физическая боль очищает душу, а шрамы защищают от злых духов.

Луковый рынок, Швейцария

Не любите лук за резкий запах, горький вкус и воспаленные глаза? Возможно, ваше мнение об этой овощной культуре изменится, когда вы побываете на Луковом рынке в швейцарском Берне. Ежегодно в четвертый понедельник ноября местные фермеры привозят сюда тонны лука, заплетенного в толстые связки, косы и венки. На рынке можно отведать множество вкусных блюд из этого специфического овоща: луковый суп и пироги, луковые кольца, жаренные во фритюре, луковый и честный хлеб. Все это готовят здесь же.

Луковый рынок открывается в четыре часа традиционной битвой конфетти — сражением хлопушек с разноцветными бумажками. А вечером, помимо прилавков с луком и едой, открываются лотки с традиционными швейцарскими сувенирами, где у гостей праздника есть возможность купить необычные рождественские подарки.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип