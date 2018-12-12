С национальным колоритом: 10 фестивалей еды со всего мира 12.12.2018, 13:51

От традиционных праздников урожая до соревнований именитых рестораторов.

«Вокруг света» собрал десятку самых интересных и колоритных гастрономических праздников из разных стран.

Мельбурнский фестиваль еды и вина (Melbourne Food & Wine Festival), Австралия

На одной из улиц Мельбурна устанавливают 530-метровый стол, за который на обед из трех блюд приглашаются все желающие. Это «Самый длинный в мире ланч» — главное событие многодневного Мельбурнского фестиваля еды и вина.

Впервые гастрономический праздник во втором по величине городе Австралии прошел в 1993 году. Тогда организаторам удалось привлечь лишь несколько городских ресторанов и пару-тройку местных фермеров. Сейчас же это крупнейший фестиваль еды в стране, который называют витриной лучших продуктов штата Виктория.

На Мельбурнском фестивале можно попробовать блюда лучших ресторанов Австралии, продегустировать местное вино и поучаствовать в кулинарных мастер-классах от шеф-поваров с мировым именем. Фестиваль проходит каждый год в марте.

Фестиваль дикой еды (Wildfoods Festival), Новая Зеландия

Какая она — национальная кухня Новой Зеландии? Ответ вас наверняка удивит: яйца чайки, котлеты из опоссума, особым образом приготовленные дождевые черви и личинки жука хуху и много чего еще, что сложно представить едой. Чтобы познакомить туристов и жителей страны с маорийской традиционной кухней, новозеландцы придумали Фестиваль дикой еды. Впервые он прошел в 1990 году, таким необычным образом отметили день города Хокитика.

Фестиваль «дикой» еды проходит каждый год в середине марта в городе Хокитика на Южном острове. В 2019-м он состоится в тридцатый раз.

Детский фестиваль еды (Kids Food Festival), США

Сформировать культуру питания и привить любовь к здоровой и сбалансированной пище детям и взрослым — вот задачи первого в мире Детского фестиваля еды, который проходит каждую весну в Нью-Йорке. Его цель — борьба с детским ожирением через просвещение. Но чтобы гости не скучали на нудных лекциях о правильном питании, организаторы заменили их на театрализованные представления и кулинарные мастер-классы. Здесь детей научат не увлекаться фастфудом, а выбирать вкусные и полезные продукты и готовить простые блюда.

День селедки, или Праздник флажков, Нидерланды

Каждый год в начале июня в Нидерландах Праздником флажков открывается сезон селедки. В этот день улицы Гааги украшены флажками — такими же, какими в прошлом вывешивались на лодках рыбаков, выходящих в море.

У пристани в Схевенингене, одном из гаагских районов, жители королевства торжественно встречают рыболовецкие суда с первым в году уловом атлантической сельди — главной промысловой рыбы Северного моря и самой любимой у голландцев.

В День селедки можно не только наесться малосольной рыбкой свежего улова, но и стать свидетелем отправления давних традиций. Так, первый бочонок с сельдью с первого зашедшего в гавань судна дарят королевской семье, а второй — продают на аукционе.

«Вкус Чикаго» (Taste of Chicago), США

«Вкус Чикаго» — крупнейший гастрономический фестиваль мира, который ежегодно собирает более миллиона гостей. Каждое лето с 1980 года лучшие рестораторы и повара со всего света приезжают в Чикаго, чтобы продемонстрировать свое кулинарное мастерство и познакомить посетителей с национальной кухней разных стран.

На пять июльских дней чикагский Грант-парк превращается в отдельный город, в котором властвует вкус. Здесь можно попробовать что угодно — от ход-догов до морепродуктов. Оторваться от чревоугодия помогают выступления известных музыкантов, кинопоказы и танцевальные мастер-классы.

«Пицца-фест» (Pizzafest), Италия

Пресная лепешка из теста с начинкой — казалось бы, ничего особенного, это самая простая традиционная еда во многих странах. Но только пицца, повседневная пища итальянских крестьян, стала самым популярным в мире и любимым миллионами блюдом. Да таким, что ему посвящают многодневные праздники.

Самый крупный и известный фестиваль пиццы проходит в августе-сентябре на ее родине — в Неаполе. Целую неделю на неаполитанской набережной Караччоло готовят пиццу самых разных сортов 150 пиццайоло из лучших пиццерий мира, а дегустируют ее более полумиллиона гостей. В дни фестиваля проходят кулинарные мастер-классы по приготовлению пиццы и зрелищный чемпионат мира среди пиццайоло.

«Фестиваль лунного пирога», Китай

Другое название праздника — Фестиваль Луны. Это второе по значимости событие в Поднебесной после китайского Нового года.

Фестиваль лунного пирога посвящен окончанию сбора урожая. Он начинается в пятнадцатый день восьмого месяца китайского лунного календаря и продолжается три дня, в период полнолуния (в 2018 году это были дни с 22 по 24 сентября). Во время праздника вся страна печет лунные пироги — маленькие пирожные с начинками из яичного желтка, пасты из семян лотоса или сладких бобов. Их продают в магазинах, готовят в ресторанах, с ними ходят в гости, их дарят друзьям. Фестиваль лунного пирога — единственный период, когда можно попробовать это угощение. В остальное время его в Китае практически не встретишь.

Фестиваль вина в Арени, Армения

Виноград на юго-востоке Армении выращивают не одну тысячу лет. В 2007–2009 годах в пещере возле села Арени археологи обнаружили виноградные косточки, остатки лозы, кувшины и сосуды для приготовления и хранения вина возрастом около шести тысяч лет. Ученые заключили, что это самая древняя винодельня в мире. Винодельческие традиции региона продолжает местный завод, открытый в 1994 году, и проводимый каждый год фестиваль вина.

Самый крупный винный фестиваль Армении проходит в начале октября — в пик сезона сбора винограда. В Арени собираются виноделы со всей страны и красочным парадом открывают праздник. Гостей ждет дегустация всех видов армянского вина, включая напиток из местного сорта винограда арени, гранатового, абрикосового и другого, национальные армянские песни и танцы и блюда вкуснейшей местной кухни в качестве угощения.

Вегетарианский фестиваль, Таиланд

Традиция проводить Вегетарианский фестиваль в Таиланде появилась в первой половине XIX века благодаря китайцам. По легенде, прибывших в Сиам жителей Поднебесной поразила малярия. Чтобы излечиться, они придерживались строгой вегетарианской диеты и молились девяти даосским богам.

Фестиваль проходит в первые девять дней девятого месяца китайского лунного календаря. В течение этого времени улицы городов заполняют ароматы лапши и риса с овощами, жареного тофу, фруктовых десертов — на уличных лотках есть все, кроме мясных блюд.

Местные жители проводят церемонии в китайских храмах и устраивают праздничные шествия в белых одеждах. Но самый зрелищный элемент фестиваля — истязание плоти. Участники прокалывают свое тело ножами, вставляют в порезы самые невероятные предметы, ходят босиком по раскаленным углям и битому стеклу. У этого ужасающего действа есть смысл: считается, что физическая боль очищает душу, а шрамы защищают от злых духов.

Луковый рынок, Швейцария

Не любите лук за резкий запах, горький вкус и воспаленные глаза? Возможно, ваше мнение об этой овощной культуре изменится, когда вы побываете на Луковом рынке в швейцарском Берне. Ежегодно в четвертый понедельник ноября местные фермеры привозят сюда тонны лука, заплетенного в толстые связки, косы и венки. На рынке можно отведать множество вкусных блюд из этого специфического овоща: луковый суп и пироги, луковые кольца, жаренные во фритюре, луковый и честный хлеб. Все это готовят здесь же.

Луковый рынок открывается в четыре часа традиционной битвой конфетти — сражением хлопушек с разноцветными бумажками. А вечером, помимо прилавков с луком и едой, открываются лотки с традиционными швейцарскими сувенирами, где у гостей праздника есть возможность купить необычные рождественские подарки.