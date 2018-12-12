Гендиректор «Белавиа» рассказал о самолете, задевшем грунт в Борисполе 12.12.2018, 18:35

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Анатолий Гусаров прокомментировал события последних недель.

Как дела у белорусского самолета, попавшего несколько дней назад в передрягу в Борисполе? Отразились ли на «Белавиа» массовые возвраты россиян из украинских аэропортов? Гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров прокомментировал tut.by события последних недель.

Ситуация с самолетом «Белавиа», который задел грунт правой стойкой шасси после посадки в аэропорту Киева (Борисполь), расследуется. Напомним: у самолета поврежден обтекатель, он сбил фонари, которые освещают взлетно-посадочную полосу.

— Были очень сложные метеоусловия. Сейчас во всем европейском регионе, в аэропортах Калининграда, Вильнюса, Минска, Кишинева, каждый день приносит проблемы с точки зрения возможности выполнения полетов, туманы. Самое главное, что никто из пассажиров не пострадал. Самолёт получил незначительные повреждения, нужны небольшие ремонтные работы. Мы надеемся, что к концу недели самолёт перелетит в Минск, здесь сделаем более основательные технические работы, а на следующей неделе он будет летать, — отметил Анатолий Гусаров.

Гендиректор авиакомпании рассказал и о том, как на «Белавиа» повлияло военное положение в Украине. С 26 ноября в украинских аэропортах целым группам пассажиров с российскими паспортами стали отказывать во въезде в страну. По данным Госпогранкомитета Беларуси, за две недели более 260 россиян вернули в Беларусь самолетами.

— Безусловно, ситуация оказывает влияние, мы это видим и по цифрам, и по загрузке рейсов. Какая-то часть пассажиров сегодня не имеет возможности лететь в Украину, но это не настолько существенный процент в объёме наших перевозок, в том числе по этим маршрутам, чтобы требовало каких-то кардинальных или серьёзных коррективов. Полеты продолжаются по такой же схеме, как и была, — говорит Анатолий Гусаров.

Отметим, что полеты в Украину из Национального аэропорта Минск совершает не только «Белавиа», но и «Международные авиалинии Украины», а также авиакомпания «Мотор Сич».

Гендиректор «Белавиа» рассказал, что в 2018 году объемы перевозок у авиакомпании выросли на 15%.

— За счет чего это происходит? Открываем новые маршруты, увеличиваем частоты — как на регулярных рейсах, так и на чартерных, которые возят на отдых. Еще — за счет снижения цен по целому ряду направлений и увеличения транзитных перевозок через аэропорт «Минск».

В 2019 году «Белавиа» планирует выводить из эксплуатации часть самолетов, которые сегодня использует во флоте. Это Boeing 737−300, Boeing 737−500.

— По экономике, по расходу топлива, по другим каким-то характеристикам они уже нас не устраивают. В следующем году мы будем в первую очередь брать новые самолеты с заводов: четыре самолета Embraer в лизинг и два — Boeing 737-MAX8. Ну и наряду с этим планируем продолжить и со вторичного рынка брать относительно новые самолёты, — сообщил гендиректор авиакомпании.