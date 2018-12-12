закрыть
12 декабря 2018, среда, 19:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Гендиректор «Белавиа» рассказал о самолете, задевшем грунт в Борисполе

  • 12.12.2018, 18:35
  • 1,281

Анатолий Гусаров прокомментировал события последних недель.

Как дела у белорусского самолета, попавшего несколько дней назад в передрягу в Борисполе? Отразились ли на «Белавиа» массовые возвраты россиян из украинских аэропортов? Гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров прокомментировал tut.by события последних недель.

Ситуация с самолетом «Белавиа», который задел грунт правой стойкой шасси после посадки в аэропорту Киева (Борисполь), расследуется. Напомним: у самолета поврежден обтекатель, он сбил фонари, которые освещают взлетно-посадочную полосу.

— Были очень сложные метеоусловия. Сейчас во всем европейском регионе, в аэропортах Калининграда, Вильнюса, Минска, Кишинева, каждый день приносит проблемы с точки зрения возможности выполнения полетов, туманы. Самое главное, что никто из пассажиров не пострадал. Самолёт получил незначительные повреждения, нужны небольшие ремонтные работы. Мы надеемся, что к концу недели самолёт перелетит в Минск, здесь сделаем более основательные технические работы, а на следующей неделе он будет летать, — отметил Анатолий Гусаров.

Гендиректор авиакомпании рассказал и о том, как на «Белавиа» повлияло военное положение в Украине. С 26 ноября в украинских аэропортах целым группам пассажиров с российскими паспортами стали отказывать во въезде в страну. По данным Госпогранкомитета Беларуси, за две недели более 260 россиян вернули в Беларусь самолетами.

— Безусловно, ситуация оказывает влияние, мы это видим и по цифрам, и по загрузке рейсов. Какая-то часть пассажиров сегодня не имеет возможности лететь в Украину, но это не настолько существенный процент в объёме наших перевозок, в том числе по этим маршрутам, чтобы требовало каких-то кардинальных или серьёзных коррективов. Полеты продолжаются по такой же схеме, как и была, — говорит Анатолий Гусаров.

Отметим, что полеты в Украину из Национального аэропорта Минск совершает не только «Белавиа», но и «Международные авиалинии Украины», а также авиакомпания «Мотор Сич».

Гендиректор «Белавиа» рассказал, что в 2018 году объемы перевозок у авиакомпании выросли на 15%.

— За счет чего это происходит? Открываем новые маршруты, увеличиваем частоты — как на регулярных рейсах, так и на чартерных, которые возят на отдых. Еще — за счет снижения цен по целому ряду направлений и увеличения транзитных перевозок через аэропорт «Минск».

В 2019 году «Белавиа» планирует выводить из эксплуатации часть самолетов, которые сегодня использует во флоте. Это Boeing 737−300, Boeing 737−500.

— По экономике, по расходу топлива, по другим каким-то характеристикам они уже нас не устраивают. В следующем году мы будем в первую очередь брать новые самолеты с заводов: четыре самолета Embraer в лизинг и два — Boeing 737-MAX8. Ну и наряду с этим планируем продолжить и со вторичного рынка брать относительно новые самолёты, — сообщил гендиректор авиакомпании.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип