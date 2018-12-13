История из книги помогла американцу выиграть тысячи долларов 13.12.2018, 12:35

Житель американского штата Мэрилэнд заявил, что выиграл джекпот в лотерею благодаря роману лучшего друга.

Мужчина из округа Монтгомери, назвавшийся Алексом, рассказал, что купил лотерейный билет после прочтения романа его лучшего друга «Рассвет на американском рынке» (Sunrise at the American Market). Главные герои книги каждое утро пили кофе в торговом центре и покупали билеты мгновенной лотереи. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

Алекс с друзьями решил последовать примеру персонажей книги, и билет американца оказался выигрышным. Он стер защитный слой и обнаружил, что стал обладателем 50 тысяч долларов. «Я сразу сказал: "Это какая-то ошибка". Я глубоко вздохнул и подумал, что никак не мог выиграть столько денег», — признался Алекс.

Он планирует потратить часть суммы на детей, а все остальное отложить на будущее.