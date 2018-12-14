Первый шаг к независимости — упразднение оккупационной администрации 4 14.12.2018, 12:11

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Фото: bymedia

Пока выбор еще есть.

А почему все так переполошились из-за заявления Медведева о единой валюте? Слова российского премьера — логичное продолжение того, что делал Лукашенко с самого начала своего правления. Не он ли подписал в 1999 году договор о создании «союзного государства»? Статья 13 этого документа прямо говорит о наличии единой валюты, пишет Telegram-канал «Баста».

На протяжении всего своего правления диктатор последовательно уничтожал все, что свидетельствовало о независимости Беларуси. Запрещена национальная символика, загнаны в гетто язык и культура. Количество белорусских школ несопоставимо даже со временами БССР. Мы вынуждены смотреть российское телевидение, слушать российское радио, а учитывая давление на независимые сайты, скоро и в интернете останемся без выбора.

Независимой Беларуси уже давно нет. Это иллюзия, созданная Кремлем и оккупационной администрацией. А для многих — еще и самообман для оправдания собственного безделья и трусости. Некоторые СМИ, политологи, общественные деятели сейчас снова пытаются выдать диктатора - главного виновника ликвидации независимости Беларуси за ее защитника, зная, что это ложь. Поэтому и набросились на Медведева.

Горькая правда все-же лучше, чем самообман. Нам нужно понимать, что независимость Беларуси еще предстоит завоевать. За нее нужно будет бороться. В лучшем случае — мирно, на улицах и площадях. В худшем — так, как это делали наши предки, как сейчас борются украинцы. Пока выбор еще есть.

Наши враги поддерживают иллюзию независимости, потому что знают, что количество патриотов растет с каждым днем. Нас достаточно много, и они опасаются момента, который неизбежно настанет — когда белорусы начнут бороться за свою страну. Первый шаг для завоевания независимости — упразднение оккупационной администрации во главе с Лукашенко.