Мясо продолжает дорожать

Мясо продолжает дорожать2
- 15.12.2018, 8:18
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Рост цен на мясо и мясопродукты наблюдался весь год.
Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
Особенно подорожала свинина: рагу — на 4,08%, фарш — на 2,62%, на кости — на 2,54%, бескостная — на 1,98%, мясные субпродукты — на 1,6%, сало и грудинка — на 1,22%, а также мясо птицы: полуфабрикаты — на 2,54%, цыплята и бройлеры — на 2,22%, субпродукты — на 1,17%.
Готовые изделия с мясом выросли в цене на 2,03%, вареная колбаса второго сорта и бессортовая выросла в цене на 1,81%, сосиски и сардельки — на 1,36%, полукопченая и варено-копченая колбаса — на 1,06%. Другие мясопродукты подорожали менее значительно.
Стоит отметить, что немного подешевели тушеная консервированная свинина — на 0,24% и мясные консервы для детского и диетического питания — на 0,17%.
Напомним, в Министерстве торговли и антимонопольного регулирования и торговли обещали остановить подорожание мясной продукции государственным регулированием цен на нее в случае, если цены на мясо поднимутся выше уровня, сложившегося на 15 ноября.
По данным Национального статистического комитета, в Беларуси за ноябрь сложились следующие цены на мясо и мясопродукты, продаваемые в розницу (цена указана за килограмм продукции):
говядина на кости — 7,98 рубля,
бескостная говядина — 13,12 рубля,
свинина на кости — 7,31 рубля,
свинина бескостная — 10,74 рубля,
мясной фарш — 8,21 рубля,
цыплята и бройлеры — 4,05 рубля,
полуфабрикаты из мяса птицы — 5,17 рубля,
субпродукты из птицы — 3,84 рубля,
мясные котлеты — 7 рублей,
мясные пельмени — 5,92 рубля,
сало и грудинка — 11,14 рубля,
вареная колбаса высшего сорта — 7,27 рубля,
вареная колбаса первого сорта — 5,59 рубля,
вареная колбаса второго сорта и бессортовая — 4,34 рубля,
полукопченая и варено-копченая колбаса — 10,29 рубля,
сырокопченая колбаса — 19,86 рубля,
паштет, зельц, сальтисон — 4,55 рубля,
ливерная и кровяная колбаса — 2,67 рубля,
сосиски, сардельки — 7,47 рубля,
изделия из говядины, свинины вареные, варено-копченые — 12,46 рубля,
говядина тушеная консервированная (за 1 условную банку весом 350 грамм) — 3,63 рубля,
свинина тушеная консервированная (за 1 условную банку весом 350 грамм) — 3,72 рубля,
консервы мясные для детского и диетического питания (за 1 условную банку весом 350 грамм) — 7,68 рубля.