Мясо продолжает дорожать 2 15.12.2018, 8:18

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Рост цен на мясо и мясопродукты наблюдался весь год.

Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Особенно подорожала свинина: рагу — на 4,08%, фарш — на 2,62%, на кости — на 2,54%, бескостная — на 1,98%, мясные субпродукты — на 1,6%, сало и грудинка — на 1,22%, а также мясо птицы: полуфабрикаты — на 2,54%, цыплята и бройлеры — на 2,22%, субпродукты — на 1,17%.

Готовые изделия с мясом выросли в цене на 2,03%, вареная колбаса второго сорта и бессортовая выросла в цене на 1,81%, сосиски и сардельки — на 1,36%, полукопченая и варено-копченая колбаса — на 1,06%. Другие мясопродукты подорожали менее значительно.

Стоит отметить, что немного подешевели тушеная консервированная свинина — на 0,24% и мясные консервы для детского и диетического питания — на 0,17%.

Напомним, в Министерстве торговли и антимонопольного регулирования и торговли обещали остановить подорожание мясной продукции государственным регулированием цен на нее в случае, если цены на мясо поднимутся выше уровня, сложившегося на 15 ноября.

По данным Национального статистического комитета, в Беларуси за ноябрь сложились следующие цены на мясо и мясопродукты, продаваемые в розницу (цена указана за килограмм продукции):

говядина на кости — 7,98 рубля,

бескостная говядина — 13,12 рубля,

свинина на кости — 7,31 рубля,

свинина бескостная — 10,74 рубля,

мясной фарш — 8,21 рубля,

цыплята и бройлеры — 4,05 рубля,

полуфабрикаты из мяса птицы — 5,17 рубля,

субпродукты из птицы — 3,84 рубля,

мясные котлеты — 7 рублей,

мясные пельмени — 5,92 рубля,

сало и грудинка — 11,14 рубля,

вареная колбаса высшего сорта — 7,27 рубля,

вареная колбаса первого сорта — 5,59 рубля,

вареная колбаса второго сорта и бессортовая — 4,34 рубля,

полукопченая и варено-копченая колбаса — 10,29 рубля,

сырокопченая колбаса — 19,86 рубля,

паштет, зельц, сальтисон — 4,55 рубля,

ливерная и кровяная колбаса — 2,67 рубля,

сосиски, сардельки — 7,47 рубля,

изделия из говядины, свинины вареные, варено-копченые — 12,46 рубля,

говядина тушеная консервированная (за 1 условную банку весом 350 грамм) — 3,63 рубля,

свинина тушеная консервированная (за 1 условную банку весом 350 грамм) — 3,72 рубля,

консервы мясные для детского и диетического питания (за 1 условную банку весом 350 грамм) — 7,68 рубля.