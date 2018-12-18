Оптическая иллюзия итальянского фотографа озадачила Сеть 4 18.12.2018, 14:28

3,696

Фотограф снял интересный видеофокус.

На Instagram-странице популярного итальянского фотографа Дарио Бонзи появилось загадочное видео, сделанное в одной из самых больших долин в центральных Альпах, пишет «Сегодня».

На записи можно увидеть струю воды, которая кажется замерзшей и недвижимой, но если подставить под нее руку – разлетается брызгами.

"Неподвижна! Кажется, будто вода застыла, но она течет. Это не обман, это все реальность!" – написал автор ролика в описании к видео.

Некоторые пользователи сети посчитали, что фотограф специально замедлил видео, чтобы появился такой эффект. Однако сам Дарио объясняет эту оптическую иллюзию физическими особенностями потока: "Это редкое явление, которое имеет отношение к гидрогазодинамике. Называется ламинарное течение".

Фотограф рассказывает, что для того, чтобы возникло ламинарное течение, вода должна быть без примесей, а ее скорость должна быть небольшой.