Неизвестные повредили государственный памятник в Куропатах 18.12.2018, 17:21

Архивное фото «Радыё Свабода»

На памятнике нацарапали шестиконечные звезды.

На государственном памятнике в Куропатах неизвестные нацарапали звезду Давида. Как передает «Радыё Свабода», об этом в своем «Фейсбуке» сообщила одна из авторов памятника, скульптор Ольга Нечай.

Справка

В Беларуси массовые репрессии начались еще с приходом к власти большевиков - в 1917 году. А закончились, когда умер Сталин - в 1953-м. Исследователи полагают, что под них подпали как минимум 600 тысяч человек. По другим оценкам эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точные цифры неизвестны - КГБ до сих пор не раскрыл архивы. Белорусы считаются третьими по числу жертв репрессий в сталинские времена.