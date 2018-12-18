Пациент погиб в гомельской больнице при странных обстоятельствах 4 18.12.2018, 17:32

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Тело мужчины обнаружили в день его предполагаемой выписки.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в одном из медицинских учреждений Гомеля, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житель Жлобинского района 1957 года рождения проходил лечение в больнице областного центра. 14 декабря, в день его предполагаемой выписки, тело мужчины было обнаружено в здании медучреждения. Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не установлено, отметила Мария Кривоногова.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников, медицинских работников и пациентов медучреждения.