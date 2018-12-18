«Желтые жилеты» по-венгерски

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Почему бунтует Будапешт.

"Грязный "Фидес"!" – кричат демонстранты в центре Будапешта, обвиняя правящую партию в коррупции, передает «Радио Свобода». Среди протестующих есть и люди в желтых жилетах, которые после недавних волнений во Франции, похоже, становятся международным символом антиправительственных выступлений. "Долой рабский закон! Долой Орбана! Хотим свободного телевидения!"

Несмотря на довольно холодную погоду, уже почти неделю подряд на будапештские улицы выходят тысячи людей, протестуя против политики Виктора Орбана – одного из тех, кого иногда называют "восточноевропейскими друзьями Кремля". Несколько раз дело доходило до столкновений с полицией. Не зашаталось ли кресло под всемогущим премьером Венгрии, который правит страной в общей сложности 12 лет и четыре раза выигрывал выборы?

Вначале демонстранты выходили к парламенту Венгрии на набережной Дуная и проходили по мосту, соединяющему две части венгерской столицы – Буду и Пешт. Затем центр протестов сместился к зданию общественного телевидения: демонстранты, которых возглавили несколько депутатов оппозиционных партий, потребовали предоставить им эфирное время для того, чтобы они могли ознакомить граждан со своими требованиями. В этом им было отказано – тогда протестующие заперлись в одной из телевизионных гримерных (фото со страницы в Фейсбуке депутата парламента Бернадетт Сел):

Но вскоре служба безопасности телевидения попросту вышвырнула демонстрантов из здания – по словам оппозиционеров, нарушив тем самым закон о депутатской неприкосновенности. На следующий день они пришли снова – с ироническими плакатами "Веселого Рождества, господин премьер-министр!".

Чего на самом деле требуют демонстранты? Прежде всего – отмены двух законов, один из которых, по их мнению, попирает права наемных работников, а другой – разрушает основы судебной системы Венгрии. Подробнее об этом рассказал венгерский политолог, автор книги "Анатомия посткоммунистического мафиозного государства" Балинт Мадьяр.

– Главным поводом для начала нынешней кампании протестов стало принятие так называемого "рабского закона", устанавливающего новые правила сверхурочной работы. Что это за закон и почему он появился?

– Закон вызван недостатком рабочей силы, поскольку сотни тысяч людей покинули Венгрию в поисках работы в более благополучных странах Европы. Поэтому правительство решило повысить лимит сверхурочных работ до 400 часов в год на человека. Но при этом работодатели имеют право оплатить дополнительные отработанные часы в течение трех лет. Это при том, что экономическая ситуация такова, что зачастую неизвестно, будет ли эта фирма или предприятие вообще существовать через три года.

Но это не всё. Есть и другой закон, против которого тоже протестуют. Это новый закон об административных судах. Они будут находиться в ведении министерства юстиции. Эти суды получат право заниматься многими делами, весьма политически чувствительными для правительства, прежде всего делами о коррупции. Более того, члены административных судов теперь не обязаны иметь судейский статус! Таким образом, их можно будет набирать из числа бюрократов, лояльных правительству.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы нынешних протестов? Возможно ли объединение венгерской оппозиции?

– Ситуация довольно парадоксальная. С одной стороны, большинство оппозиционных партий сейчас непопулярны – если говорить о левой и либеральной оппозиции, есть еще радикально-националистическая партия "Йоббик", за нее на последних выборах голосовали 20% избирателей. С другой – избиратели видят, к чему привели весенние выборы, на которых партия Орбана получила конституционное большинство мест в парламенте, и понимают, что такой ситуации можно было избежать. Кроме того, во время принятия тех двух скандальных законов, о которых я говорил, оппозиция, несмотря на свою малочисленность, отчаянно сопротивлялась, пыталась устроить обструкцию в парламенте. Люди это увидели, и это привело к росту популярности ряда оппозиционных депутатов. События в штаб-квартире телевидения, где представителям оппозиции не только не позволили выйти в эфир с требованиями протестующих, но и применили к некоторым депутатам физическую силу, тоже возмутили многих. Это новое явление для Венгрии, когда так обращаются с членами парламента.

– Нынешний протест – не только политический, но и социальный – в той части, в которой он касается "рабского закона". Этот закон может затронуть многих, в том числе избирателей Виктора Орбана. Не приведут ли эти события к перемене настроений венгерского большинства?

– Трудно сказать. По данным последних опросов, 83% венгров против "рабского закона". То есть он непопулярен и среди избирателей партии "Фидес". С другой стороны, власти включили на полную мощь механизмы пропаганды против оппозиции. Официальные СМИ изображают демонстрантов как хулиганов, занимающихся вандализмом на улицах, называют их сторонниками иммигрантов, которые лишь используют нынешнюю ситуацию для того, чтобы подставить Венгрию под давление извне, со стороны Брюсселя. Мигрантская тема – это "конек" правительства Орбана, она не раз приносила ему политические очки. Но нынешние демонстрации отличаются от прежних выступлений против правительства. Хотя весной, вскоре после выборов, оппозиция выводила на улицы более 50 тысяч человек, а сейчас было максимум 25 тысяч – правда, нынче зима, в Будапеште минус 5 градусов, – в нынешних протестах участвуют другие люди. Это в значительной степени не политические активисты, а молодежь, которая раньше в демонстрациях в таком количестве участия не принимала, – отмечает венгерский политолог Балинт Мадьяр.