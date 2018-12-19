Чиновники: Про «бабло» и «мерседесы» говорил сам Лукашенко 10 19.12.2018, 12:45

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Участники спортивного совещания прокомментировали конспект бывшего вице-премьера.

Участники совещания по спорту подтвердили «Радыё Свабода» правдивость записей Владимира Дражина, который записал слова Лукашенко про «бабло», «мерседесы».

Совещание с Лукашенко, посвященное летним видом спорта, прошло 18 декабря. Во время совещания бывший вице-премьер и посол в Литве Владимир Дражин сделал записи в блокноте насчет «бабла», «мерседесов» и «телок». Эту запись выхватила камера телеканала ОНТ.

Лепарская: «Пусть сразу покажут результат, а потом у них будет все»

Главная тpeнeр национальной сборной по художественной гимнастике, заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики Ирина Лепарская говорит, что «мерседесы» действительно звучали в контексте высокого спортивного результата: достиг чего-то - имеешь право жить по средствам.

«Лукашенко все правильно сказал: раньше ездили на "мерседесах", а теперь не ездят, потому что нечем похвастаться, - пояснила Лепарская. - Его логика понятна: пусть сначала покажут результат, заработают, а потом все это иметь будут. Не раздавать авансы, а награждать только за реальную работу. Я в этом смысле его полностью поддерживаю».

Слова «бабло» и «мерседесы» звучали

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики, в прошлом метатель молота, «депутат» «палаты представителей» Вадим Девятовский со смехом заметил, что не может отвечать за каждого коллегу, кто делает пометки во время таких совещаний. В интервью он сообщил, что слова «бабло» и «мерседесы» звучали в контексте разговора про более бережное потребление бюджетных средств.

«Учитывая, что сегодня к спорту у нас и так немало внимания, нужно обходиться тем, что есть, - сказал Девятовский. - Иными словами, необходимо более грамотно осуществлять оптимизацию, делать ставку на традиции, в каких видах большие шансы. Ну а как кто это все интерпретирует, мне трудно комментировать.

Разумеется, каждый услышанное воспринимает по-своему, но важен сам контекст. Не было такого: жировать или нет жировать. Речь о том, что дополнительных денег на спорт, возможно, не будет. Ведь если правильно расставить приоритеты, достаточно и существующих средств».

Девятовский: «Не помню, чтобы кто-то говорил о "телках"»

Упоминались ли в каком-то контексте «телки», которых записал Владимир Дражин?

«Честно говоря, не слышал, - говорит Девятовский. - Я все понимаю: четыре часа шел совет, все устали, но чтобы от кого-то прозвучало такое слово, не помню. Лично я не знаю, откуда оно взялось. Тем более я был сосредоточен на своем докладе - поверьте, большая ответственность выступать на таком собрании и отчитываться за легкую атлетику. Поэтому могу говорить только за себя: спорт больших достижений требует государственного внимания, но за такого рода вложения также нужно отвечать».

На совещании о развитии летних видов спорта Лукашенко возмутился ситуацией в белорусском спорте - мол, «бабла» вбрасывается много, а отдачи никакой. Именно слово «бабло» содержит одна из приведенных агентством БелТА цитат.

Телеканал ОНТ показал в итоговом эфире 18 декабря видеосюжет про спортивное совещание. В материале оператор снял заметки одного из участников - Владимира Дражина. На крупном плане видно, что автор записал: «бабла мало, мерседесов нет, телки на задне...». После этого предложение обрывается.

Сам Владимир Дражин подтвердил, что он был на этом совещании, и не возразил, что показали его заметки.

Комментарий пресс-секретаря Лукашенко пока не удалось получить.

Государственные СМИ ранее «цензурили» Лукашенко

Не раз бывало так, что какие-то высказывания Лукашенко не передавались большей частью государственных изданий - но какое-то одно давало «дополнительное» высказывание.

Например, телеканал ОНТ показал, как Лукашенко заявил, что среди прочего «навоз вывозить на поля» это тоже работа правительства, а пресс-служба Лукашенко и ряд государственных СМИ передали всю фразу кроме отрывка о навозе.

Ранее пресс-служба Лукашенко «зацензурила», например, слова Лукашенко о том, что студентов, которые учатся на агрономов, на первом курсе нужно «погрузить в г ... но» - с педагогического совещания передавали много чего, а этой фразы не было в тексте, только на живой видеотрансляции.

Также пресс-служба Лукашенко не передавала, например, как Лукашенко рассуждал, каким должен быть белый цвет - а в вечерних новостях это показали.

Согласно источникам журналистов, ответственность за ляп чиновника по крайней мере однажды переложили на журналиста ОНТ, который это передал. В 2016 году за интервью (уже бывшего) вице-премьера Анатолия Калинина про «самые современные трафики» журналистку отстранили от эфира, рассматривали увольнение.